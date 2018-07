Giữ lại tử cung cho sản phụ băng huyết sau sinh

Đêm 14/7, sản phụ được bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ mổ bắt con khi thai được gần 40 tuần, thai to. Xác định đây là trường hợp có nguy cơ băng huyết sau sinh, cuộc mổ được sự phối hợp sẵn sàng của nhiều chuyên khoa. Bé trai nặng gần 4kg chào đời khoẻ mạnh, hồng hào.

Do sản phụ mang thai to nên tử cung sau sinh giãn to, mềm nhão, co hồi rất kém dẫn đến tình trạng băng huyết sau sinh. Kíp phẫu thuật hối hợp các loại thuốc tăng gò tử cung kết hợp khâu thắt động mạch tử cung hai bên nhưng tình trạng đờ không cải thiện.

Bệnh nhân hồi phục tốt, hạnh phúc bên con trai đầu lòng. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Đây là con đầu lòng của sản phụ, kíp mổ quyết định khâu ép tử cung bằng mũi khâu B-Lynch với quyết tâm bảo tồn tử cung để bệnh nhân có cơ hội mang thai tiếp tục. Kỹ thuật B-Lynch có tỷ lệ thành công từ 89 đến 100%, đòi hỏi các phẫu thuật viên sản khoa có kinh nghiệm và thành thạo. Sau mổ khâu ép kết hợp sử dụng thuốc tăng co, sản phụ không chảy máu thêm. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, hồi phục tốt.

Đờ tử cung là hiện tượng tử cung không co hồi lại thành một khối an toàn dẫn tới tình trạng chảy máu. Trong nhiều trường hợp, để cứu mạng sản phụ, các bác sĩ phải cắt bỏ tử cung. Phòng ngừa, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời là yếu tố quyết định làm giảm thiểu tối đa hậu quả của băng huyết sau sinh.

Lê Phương