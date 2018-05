Giúp người phụ nữ giải thoát khối u 19 kg trong bụng

Khối u khổng lồ trong tử cung bệnh nhân / Khối u nặng 26 kg trong bụng người phụ nữ

Cách đây 2 năm, bụng nổi lên cục to bằng quả cam, bệnh nhân ngụ Phú Nhuận, TP HCM đi khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Được chẩn đoán bướu sau phúc mạch bên trái và yêu cầu phẫu thuật nhưng chị không điều trị, về nhà uống các thuốc nam, thuốc bắc. Bướu ngày càng to như bụng bầu mặc dù đã mãn kinh 6 năm do phải cắt tử cung và 2 phần phụ do lạc nội mạc tử cung. Gần đây, do đau lưng hông nhiều nên chị đến nhập viện tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM.

Khối u ở bụng bệnh nhân. Ảnh: B.V

Tiến sĩ Phạm Hùng Cường, Phó Khoa Ngoại II cho biết, khám lâm sàng và cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị u sau phúc mạc. Bướu chiếm trọn ổ bụng đường kính lớn nhất khoảng 35 cm. Kết quả CT thấy bướu cấu trúc hỗn hợp có thành phần mô không đồng nhất, bắt thuốc cản quang không đều. Cực dưới bướu xuống sát trước đáy bàng quang, kích thước 260 x 330mm. Khả năng đây là bướu sau phúc mạc ác tính, thận trái ứ nước độ 3.

Nữ bệnh nhân trải qua ca mổ kéo dài 2 tiếng, lượng máu mất là 500 ml và bướu có đường kính lớn nhất 350 mm, nặng 19 kg. Do bướu to đẩy ngược hết các cơ quan nội tạng, trong đó thận bị mỡ bao quanh nên các bác sĩ phải vất vả lấy hết mỡ ra. Khi mổ phải đẩy ruột ra trước mới lấy khối bướu. Do tim của bệnh nhân đã quen với áp lực khi có bướu to nên cũng phải truyền máu, dịch thêm cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật bệnh nhân hiện đã tỉnh, sinh hiệu ổn.

Tiến sĩ Bùi Chí Viết, Trưởng khoa Ngoại II cho biết khoa thường gặp và phẫu thuật cho các bệnh nhân bị u sau phúc mạc nhưng thường khối u khoảng vài kg. Khối u lớn khiến việc phẫu thuật nguy hiểm hơn. Bướu to và nặng nên nếu phẫu thuật viên không tính toán cẩn thận khi lấy ra có thể tuột tay làm rơi khối bướu xuống thì rất nguy hiểm cho bệnh nhân.

Tiến sĩ Phạm Hùng Cường đang khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: B.V

Bác sĩ Lê Hoàng Minh, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP HCM chia sẻ, trong mấy tháng qua, hầu như tuần nào bệnh viện cũng tiếp nhận những ca bướu “khổng lồ” hàng mấy chục kg, khiến cho bệnh nhân mệt mỏi, suy hô hấp, đi lại không được. Nhiều bệnh nhân vì hoàn cảnh khó khăn, thiếu kiến thức đã phải chịu đựng ôm khối bướu nhiều nằm liền không đến bệnh viện thăm khám sớm dẫn đến việc điều trị cũng khó khăn hơn, nguy cơ cao hơn.

Lê Phương