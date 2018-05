Hà Nội ngừng sử dụng lô văcxin '5 trong 1'

Thêm một em bé tử vong sau tiêm văcxin 5 trong 1

Số văcxin này đã không chỉ được phân phát đến huyện Gia Lâm mà triển khai ở tất cả các quận, huyện trên toàn thành phố. Theo thống kê, Hà Nội đã tiêm khoảng 55.000 liều cùng lô 1453975 trong đợt tiêm chủng vừa rồi cho trẻ em. Đến nay vẫn chưa có báo cáo về trường hợp nào khác phản ứng bất thường sau tiêm.

Ông Nguyễn Nhật Cảm, Phó Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội cho biết, những nơi tổ chức tiêm chủng sau ngày 5/1 đã tạm dừng sử dụng lô văcxin này. Trung tâm y tế dự phòng đã yêu cầu các nơi lưu trữ, bảo quản số văcxin còn lại theo đúng quy định để chờ ý kiến của cơ quan chuyên môn. Mẫu văcxin cũng đã được gửi tới Viện Kiểm định Quốc gia văcxin dược phẩm y tế.

Lịch tiêm chủng mở rộng của Hà Nội được thực hiện từ ngày 1 đến 10 hàng tháng, tùy theo địa bàn. Trong đó, xã Yên Thường, Gia Lâm, tổ chức tiêm vào ngày 4 hàng tháng.

Đây là văcxin “5 trong 1” phòng các bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não mủ do HIB do Hàn Quốc sản xuất.

Hồi cuối năm 2012, sau khi tiêm văcxin "5 trong 1", 3 em bé ở Nghệ An đã qua đời. Bộ Y tế yêu cầu Tổ chức Y tế thế giới và nhà sản xuất kiểm định đánh giá lại độ an toàn của văcxin. Kết quả kiểm nghiệm mẫu văcxin tiêm cho 3 trẻ tử vong tại Nghệ An công bố một ngày trước cho thấy các chỉ tiêu sinh học đạt độ an toàn chung và an toàn đặc hiệu ho gà trên động vật thí nghiệm giới. Văcxin cũng được vận chuyển, bảo quản đúng quy trình tiêu chuẩn, cán bộ tiêm chủng cũng thực hiện đúng quy định nên có thể loại trừ nguyên nhân do văcxin và lỗi tiêm chủng.

Phương Trang