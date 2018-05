Hà Nội phát hiện 2 cơ sở bánh đúc có hàn the 

Ảnh minh họa: Discounttra.

Cụ thể, thanh tra Sở đã phối hợp với cán bộ liên ngành thực phẩm quận Tây Hồ và phường Quảng An kiểm tra tại các nhà hàng ăn uống tại phủ Tây Hồ. Kết quả xét nghiệm tại chỗ phát hiện hai cơ sở bán bánh đúc có hàn the, một phụ gia bị cấm dùng trong thực phẩm. Đoàn đã lập biên bản đình chỉ kinh doanh và tịch thu hơn 17kg bánh đúc có hàn the.

Hàn the được cho vào một số loại thức phẩm giúp tăng độ dai, giòn. Khi ăn vào cơ thể, 80-90% hàn the đào thải qua nước tiểu, 10-20% còn lại sẽ tích lũy hoặc đào thải dần. Những nghiên cứu gần đây cho thấy, hàn the nếu tích lũy dần trong cơ thể thì rất độc hại, nếu dùng quá liều có thể gây ngộ độc cấp tính. Vì vậy, Tổ chức Y tế thế giới cũng như Bộ Y tế nước ta đã cấm không dùng hàn the trong thực phẩm.

Phương Trang