Hai bệnh nhân từ lễ hội âm nhạc qua cơn nguy kịch

Bảy người chết sau lễ hội âm nhạc ở Hà Nội

Sáng 17/9, theo bác sĩ tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, hai người này vào viện đêm qua trong tình trạng rối loạn nhận thức, thiếu máu cơ tim, suy thận... Các xét nghiệm bước đầu xác định bệnh nhân dương tính với ma túy. Tình trạng ngộ độc cấp nên diễn biến bệnh trạng rất nhanh. Các bác sĩ đã tập trung cấp cứu cho hai bệnh nhân, hiện cơ bản đã kiểm soát được tình trạng sức khỏe.

Theo báo cáo của Bệnh viện E, đêm 16/9 tiếp nhận cấp cứu 8 bệnh nhân từ lễ hội âm nhạc chuyển đến, trong số này 5 người đã tử vong. Bệnh viện E cũng tiếp nhận hai thi thể được Bệnh viện Tim Hà Nội chuyển sang. Họ được lưu ở nhà đại thể. Công an đang có mặt tại bệnh viện để điều tra.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu các bệnh viện E, Bạch Mai... tập trung nguồn lực cứu chữa bệnh nhân, phối hợp với các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong.

Lễ hội âm nhạc mang tên Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) diễn ra tối 16/9 tại công viên nước Hồ Tây thu hút hàng nghìn người tham dự. 7 người tử vong nghi do sốc thuốc tập thể, nhiều người được đưa đi cấp cứu. Lễ hội nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp.

Nam Phương