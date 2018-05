Hai chị em phát hiện là đàn ông sau 40 năm sống với lốt nữ

Chàng trai ung thư tinh hoàn do 20 năm sống với giới tính nữ / Trả lại giới tính cho chàng trai tưởng mình là nữ

Bác sĩ Trần Trọng Trí, Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đây là một dạng của lưỡng tính giả nam, rất hiếm gặp. Bệnh nhân đến khám với triệu chứng chính là vô kinh nguyên phát và u trong ổ bụng, không ngờ phát hiện tinh hoàn nằm lạc chỗ. Khối u được giải phẫu bệnh lý cho kết quả u tinh hoàn. Bệnh nhân đã lập gia đình, do hình dạng bên ngoài và bộ phận sinh dục nữ nên không biết mình là đàn ông. Người này có một tinh hoàn nằm trong ổ bụng đã hóa ung thư, tinh hoàn còn lại nằm ở bẹn.

Gia đình bệnh nhân có 6 chị em gái, trong đó 4 người đã lấy chồng và có con, một người em gái chưa chồng từ lúc dậy thì không có kinh nguyệt. Sau khi người chị phát hiện tình trạng hiếm gặp, người em cũng đi xét nghiệm và cho kết quả tương tự với hai tinh hoàn nằm ở bẹn.

Hai trường hợp lưỡng giới giả nam trong cùng gia đình này đều có tinh hoàn nằm lạc chỗ. Các bác sĩ đã tiến hành cắt hết tinh hoàn lạc chỗ và hóa trị ung thư đối với người chị.

Theo bác sĩ Trí, đây là hai trường hợp quá hiếm gặp nên việc chẩn đoán khá khó khăn. Các bác sĩ phải thăm khám cẩn thận và thực hiện các cận lâm sàng để có thể xác định chính xác. Với những trường hợp này, rào cản tâm lý rất lớn khiến bệnh nhân không đi thăm khám để phát hiện sớm, dẫn đến ung thư.

Ảnh minh họa: centro.

Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương cũng từng khám cho một nữ bệnh nhân 38 tuổi do vô kinh, song xét nghiệm cho kết quả nhiễm sắc thể 46XY của nam. Bề ngoài bệnh nhân hoàn toàn nữ giới nhưng kết quả siêu âm không thấy tử cung, buồng trứng và nghi ngờ tinh hoàn trong bụng. Khi mổ, sinh thiết cho thấy đó là tinh hoàn nhưng ẩn, may mắn được phát hiện kịp thời nên tinh hoàn vẫn chưa hóa ung thư. Các bác sĩ xác định đây là tình trạng lưỡng giới giả nam, tức là nam giới nhưng hình dáng vẻ ngoài như phụ nữ. Do bệnh nhân đã hình thành nhân cách theo khuynh hướng nữ giới và có nguyện vọng chuyển thành nữ nên các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân sau đó đã phẫu thuật cắt tuyến sinh dục nam cho người này.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị tinh hoàn ẩn, tinh hoàn nằm lạc chỗ trong ổ bụng hoặc các vị trí khác của cơ thể, do nhiệt độ những nơi này cao hơn bên ngoài cơ thể nên lâu ngày sẽ gây thoái hóa ống sinh tinh, dễ thành ung thư tinh hoàn.

Lê Phương