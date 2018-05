Hai người bị gà mổ, lợn đạp gây bệnh uốn ván

Thạc sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết, đây là hai ca bệnh cực kỳ hy hữu. Thông thường đa số bệnh nhân bị uốn ván (nhiễm trùng huyết) bắt nguồn từ các vết thương do tai nạn hoặc giẫm phải đinh, cành cây củi mục.

Bệnh nhân 47 tuổi ở Bắc Ninh vào chuồng chăm lợn bị con vật đạp vào chân gây vết xước da nhỏ. Vết thương nhiễm trùng sưng nề, chảy mủ vài ngày rồi tự lành sẹo. 10 ngày sau ông xuất hiện tình trạng cứng hàm, tăng dần thành co cứng toàn thân, co giật. Bác sĩ bệnh viện tỉnh chẩn đoán bệnh nhân bị uốn ván nên chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 2/10. Khi đó, bệnh nhân trong tình trạng co cứng, co giật toàn thân, phải thở máy, dùng thuốc chống co giật liều cao.

Vi khuẩn gây bệnh uốn ván. Ảnh: WP.

Bệnh nhân còn lại 48 tuổi ở Hải Dương, bị gà mổ vào đầu gối. Vết thương rất nhỏ đã tự lành sau vài ngày, tuy nhiên sau đó ông bị cứng hàm. Gia đình đưa ông đến bệnh viện tỉnh Hải Dương khám trong tình trạng co cứng toàn thân, có nhiều cơn co giật, bác sĩ chẩn đoán bị uốn ván. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 28/9, phải mở khí quản, thở máy và hồi sức tích cực.

Theo bác sĩ, uốn ván là vi khuẩn sinh nha bào, loại vi khuẩn thải bớt nước và đông khô như kiểu con kén, ở thế nằm ngủ. Khi xâm nhập vào vết thương bệnh nhân, nha bào thoát vỏ phát triển thành vi khuẩn uốn ván, nhân lên và tiết ra các độc tố gây bệnh uốn ván. Độc tố này làm nhiễm độc hệ thần kinh vận động khiến người bệnh bị co cứng toàn thân và co giật liên tục.

Nha bào phổ biến trong môi trường, đất, cát, đặc biệt ở nơi có nhiều phân súc vật thì số lượng nha bào nhiều. Vì thế, bất cứ ai bị vết thương hở đều có nguy cơ nhiễm uốn ván. Khi bị thương, người bệnh cần giải phóng dị vật trong vết thương, lấy hết đất, cát, dằm, gỗ..., cắt phần dập nát. Nếu vết thương có nguy cơ nhiễm trùng thì cần dùng kháng sinh. Ngoài ra người bị thương nên tiêm ngay huyết thanh chứa kháng thể uốn ván và văcxin phòng uốn ván.

Bác sĩ khuyến cáo, để phòng bệnh, tốt nhất người dân nên chủ động tiêm phòng uốn ván. Nếu tiêm đủ liều, hiệu quả miễn dịch bảo vệ trong 10 năm, sau đó tiêm nhắc lại một lần. Trong khi đó, khi bị uốn ván, thời gian điều trị kéo dài, tốn kém, trung bình chi phí điều trị một ca khoảng 100 triệu đồng.

Phương Trang