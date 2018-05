Hai người tử vong do nghẹn bánh không được sơ cứu kịp thời

Ăn 3 cánh gà trong 5 phút, người đàn ông chết nghẹn

"Thật bi kịch", Curtis Malouff, bố của Travis nói. "Đây là sự mất mát đáng lẽ không nên có".

Theo KUSA-TV, thử thách ăn 250 g bánh rán vòng trong 80 giây diễn ra tại cửa tiệm Voodoo Doughnut. Muốn giành chiến thắng, Travis cố ăn miếng to nhưng không may mắc nghẹn. Người ta tìm mọi cách cứu người đàn ông 42 tuổi song chẳng ai biết thực hiện đúng cách thủ thuật Heimlich. Khi đội ngũ y tế tới hiện trường, Travis đã tử vong do nghẽn đường thở.

Chiếc bánh rán vòng khổng lồ khiến Travis tử vong. Ảnh: Gidy.

Cùng ngày Travis qua đời, nữ sinh viên Caitlin Nelson 20 tuổi cũng ra đi vì lý do tương tự. Cô gái ăn 4-5 bánh kếp rồi ngã xuống sàn bất tỉnh. Caitlin được chuyển đến bệnh viện gần đó rồi tới Trung tâm Y tế Đại học Columbia nhưng không qua khỏi. "Đây đều là những tai nạn bi thảm xuất phát từ những trò vui đùa", cảnh sát trưởng Bob Kalamaras từ Sở cảnh sát Fairfield nói.

Sau cái chết của Travis, tiệm Voodoo Doughnuts gửi lời chia buồn và tuyên bố sẽ hợp tác cùng các nhà điều tra giải quyết hậu quả.

Hướng dẫn thủ thuật Heimlich xử trí hóc dị vật

Hướng dẫn thủ thuật Heimlich khi trẻ tỉnh

Minh Nhật