Hai người tử vong dưới trời nắng nóng

Ngày 3/6 bà Võ Thị Kiều Oanh y tá trạm Y tế xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cho biết hai người này tử vong nghi say nắng.

Sáng 1/6 ông Nguyễn Văn Liễu 51 tuổi ra đồng cày ruộng, một lát sau bị choáng ngất xỉu. Được người thân hỗ trợ, ông ngồi nghỉ ngơi tỉnh táo rồi tiếp tục làm việc. Hơn 8h sáng ông Liễu ngất trở lại và được người thân đưa tới trạm y tế xã cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Trước đó một ngày, bà Nguyễn Thị An (60 tuổi) một mình đi làm đồng cách nhà vài cây số. Khoảng 9h bà ngất xỉu. Người thân nhận được tin chạy ra đồng đưa bà An đi cấp cứu. Người phụ nữ tử vong trên đường tới bệnh viện đa khoa tỉnh.

Chồng bà An cho biết, trước đó không lâu bà đi khám bệnh định kỳ, kết quả sức khỏe bình thường, không có tiền sử bệnh gì.

Nhiều công nhân lao động tại Nghệ An làm việc dưới trời nắng nóng. Ảnh: Hải Bình.

Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ những ngày qua nhiệt độ ở Nghệ An đạt kỷ lục vào ngày 29/5 tại Quỳ Hợp là 42,1 độ C và Tây Hiếu là 42 độ C. Đợt nắng nóng này dự kiến sẽ kéo dài tới 7/6.

Hải Bình