Hải sản khô chứa chất diệt ruồi, muỗi

Lưu huỳnh trong mực khô vượt 15 lần cho phép

Ngày 2/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết, sau khi gửi các mẫu gửi đi kiểm tra các chỉ tiêu dư lượng kháng sinh cấm (Chloramphenicol, Bifenthrin, Trichlorfon, Histamine, lưu huỳnh) đã phát hiện một mẫu cá nục khô có dư lượng Trichlorfon 1264 microgram/kg. Đây là hóa chất độc, khả năng thấm sâu. Loại hóa chất này diệt được nhiều loại côn trùng nhai gặm và liếm hút, được dùng trong y tế để trừ ruồi.

Hải sản được người dân ở Thanh Hóa phơi tràn lan dưới nền đất nhưng không có ruồi, kiến hay chuột bọ là do dùng hóa chất Trichlorfon2. Ảnh: Lê Hoàng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện chất lưu huỳnh (diêm sinh) trong sản phẩm cá khô và mực khô với hàm lượng 1,26 – 1115mg/kg. Đặc biệt là hàm lượng này quá cao trong sản phẩm mực khô.

Đợt kiểm tra này được Sở Nông nghiệp thực hiện sau khi có những thông tin phản ánh về nhiều loại hải sản như mực, cá khô tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa sử dụng hóa chất độc trong chế biến, bảo quản.

Lý giải về nguyên nhân mất an toàn vệ sinh thực phẩm, báo cáo của Sở cho rằng, nguyên nhân là do nhận thức về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản của chủ các cơ sở và người lao động trên địa bàn còn nhiều hạn chế. Vì vậy mà một số chủ cơ sở đã lén sử dung một số loại hóa chất cấm trong sản xuất chế biến, bảo quản.

Trước đó, sau thông tin phản ảnh tiêu cực, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Thanh Hóa cũng đã gửi 8 mẫu để phân tích nhưng đều không phát hiện có chất Bifenthrin, chất Chloramphenicol (chất bảo quản, giữ tươi) cũng như chất Trichlorfon (diệt ruồi, muỗi, côn trùng). Chỉ có một mẫu mực khô được tìm thấy có lưu huỳnh (diêm sinh) là 320 mg/kg, gấp hơn 15 lần khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

Lê Hoàng