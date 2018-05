Hàng chục công nhân nhập viện do ngộ độc thực phẩm

30 người được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang, 27 người nhập Bệnh viện quân y K120. Các bệnh nhân cho biết họ có các triệu chứng này sau khi ăn bữa trưa gồm thịt kho trứng, rau muống xào và canh bí đỏ. Bữa trưa còn có 50 suất ăn chay. Công ty có 1.220 công nhân.

Công nhân bị ngộ độc đang được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: H.N.

Bác sĩ Võ Thanh Nhơn, Phó khoa Nhiễm Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang, cho biết các triệu chứng của bệnh nhân do ngộ độc thực phẩm. Sáng 8/11, có 54 bệnh nhân đã được xuất viện, 3 người vẫn phải nằm điều trị vì còn nôn ói và đau bụng.

Một cán bộ của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Tiền Giang cho biết bếp ăn hiện nay ở Công ty cổ phần May Sông Tiền là do một công ty tự tổ chức. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm để tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

Hồ Nam