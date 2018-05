Hàng chục nghìn người Mỹ đối mặt bệnh tật do nước máy nhiễm chì

Hiện tượng nước máy ở Flint nhiễm hàm lượng chì cao xuất hiện từ năm 2014 nhưng chỉ được phát hiện vào năm ngoái và gần đây chính phủ Mỹ mới có động thái can thiệp. Trước đó, hơn 99.000 người dân được thông báo nước đảm bảo an toàn, mùi vị bất thường là do đường ống dẫn còn mới sau khi thành phố chuyển sang sử dụng nguồn nước sông Flint thay vì Detroit để tiết kiệm chi phí.

Theo CBS, kết quả kiểm tra cho thấy các chất hóa học mạnh được dùng để làm sạch nước đã khiến chì từ đường ống bị rò rỉ. Nước nhiễm chì cực kỳ nguy hiểm và nhiều gia đình lo ngại hậu quả về sức khỏe sẽ xảy ra trước khi sự việc được giải quyết.

Mẫu nước máy được lấy từ Flint có màu vàng và mùi vị khó chịu. Ảnh: Reddit.

Melisa Mays, một người mẹ ở Flint đau đớn kể rằng gia đình cô đã uống nước từ vòi mà không biết trong đó có chì. Cô nhận thấy một trong ba đứa con bắt đầu bị co giật, tổn thương da, trí nhớ và rụng tóc. "Trái tim tôi như vỡ vụn bởi chính tôi là người đưa cho các con ly nước", Mays nghẹn ngào.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo lượng chì dù thấp đến đâu cũng không an toàn và đặc biệt độc hại với trẻ nhỏ. Tiếp xúc với chì trong nhiều tháng có thể khiến trẻ bị tổn thương não, giảm IQ, chậm phát triển và mắc các chứng rối loạn hành vi như tăng động giảm chú ý. Kể ra khi không còn tiếp xúc với chì, những hậu quả trên vẫn có thể tồn tại trong nhiều năm hoặc thậm chí là vĩnh viễn.

Hiện thành phố Flint đã quay lại sử dụng nước từ Detroit đồng thời phân phối nước sạch đóng chai cho người dân. Thống đốc tiểu bang Michigan là Rick Snyder cũng chính thức đưa ra lời xin lỗi và thừa nhận đã chậm trễ trong công tác đối phó.

Minh Nguyên