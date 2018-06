Hàng loạt người dân, du khách tắm biển bị nổi mẩn ngứa

Trao đổi với VnExpress.net chiều nay, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Hội An lý giải: "Sở dĩ người dân và du khách tắm biển ở khu vực Cửa Đại bị dị ứng da, nổi mẩn ngứa là do loài sứa lửa tấp vào bờ nhiều. Hai ngày qua, do ảnh hưởng cơn bão số 2, biển động mạnh nên sứa lửa mới bị trôi dạt vào bờ nhiều như vậy".

Khu vực biển Cửa Đại - nơi người dân nghi ngờ nguồn nước bị ô nhiễm gây nổi mẩn ngứa cho nhiều người tắm biển trong những ngày qua. Ảnh: Trí Tín.

Tuy nhiên theo nhiều người dân địa phương, nhiều ngày qua họ không thấy loài sứa lửa trôi dạt vào khu vực bờ biển Cửa Đại.

Ông Nguyễn Thanh ở TP Hội An nghi ngờ nguồn nước sông Thu Bồn bị ô nhiễm đổ dồn về khu vực Cửa Đại đã gây ngứa. "Nhiều khả năng chất độc hại từ các bãi vàng trái phép ở đầu nguồn hoặc chất phụ gia trong công nghiệp, xây dựng dọc theo sông Thu Bồn đã chảy về Cửa Đại gây nguồn nước ô nhiễm gây ngứa cho nhiều người tắm biển", ông Thanh nói.

Bàn về giải pháp khắc phục tình trạng này, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Hội An vẫn khẳng định: " Một khi thời tiết êm, biển hết động thì hiện tượng sứa lửa không còn tấp vào bờ nữa và người dân, du khách tắm biển không còn bị nổi mẩn ngứa trên cơ thể nữa".

