Hàng nghìn lọ thuốc giảm cân giả bị phát giác

Số hàng trên được cất giữ tại kho ở Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, ước tính giá trị lên tới hơn một tỷ đồng.

Theo thông tin từ Đội phòng chống tội phạm môi trường PC49 của Bộ Công an thì đây là một đường dây chuyên bán các sản phẩm thực phẩm chức năng và làm đẹp qua mạng. Các sản phẩm này chủ yếu được làm giả theo sản phẩm của Công ty Thiết bị y tế Phú Hải.

Gần 2.000 hộp thực phẩm chức năng giả bị thu giữ. Ảnh: Châu An.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng còn phát hiện rất nhiều tem nhãn tự in như tem chống hàng giả của Viện Khoa học hình sự, Bộ công an và tem chống hàng giả của Phú Hải. Thực tế, Công ty Phú Hải đã ngừng nhập khẩu và phân phối sản phẩm thực phẩm giảm béo Lishou của Trung Quốc từ ngày 5/9/2011 vì chứa chất cấm sibutramine.

Trung tá Phạm Giang Sơn, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm trong lĩnh vực y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, mỗi lọ thuốc Lishou (có 40 viên nén, mỗi viên là 500mg) đều được đóng gói bao bì, nhãn mác, in tem chống hàng giả một cách tinh vi, khó phát hiện. Đây đều là hàng giả vì vỏ hộp và nhãn hàng có màu sắc nhạt hơn hẳn so với hàng thật.

Toàn bộ số phẩm thu giữ trên sẽ được tiêu hủy theo quy định. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Châu An