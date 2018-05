Hàng trăm bệnh nhân được điều trị gan qua online

Ra đời với sự đồng hành của 3 chuyên gia về gan mật thuộc các bệnh viện lớn ở TP HCM, chuyên mục Nhật ký bác sĩ - Hành trình chăm sóc gan thời gian qua đã phổ biến những kiến thức thiết thực về cách chăm sóc, bảo vệ gan.

Với các tuyến bài được tổ chức theo từng mảng chuyên đề xoay quanh các bệnh lý về gan và cơ chế nhiễm bệnh, ngay từ khi ra đời, chuyên mục đã nhận được sự hưởng ứng và quan tâm của rất nhiều người. Trong ba tháng triển khai, hơn 1.000 câu hỏi gửi về chương trình. Trên 200 hồ sơ gan trực tuyến được đăng trên website benhviengan.vn để các bác sĩ tiện theo dõi, tư vấn điều trị.

Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương tư vấn trực tiếp cho chương trình Hành trình chăm sóc gan.

Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương - Trưởng đơn vị tiêu hóa can thiệp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP HCM cho biết, phần lớn câu hỏi được gửi đến xoay quanh bệnh viêm gan do siêu vi gây ra, nhất là các vấn đề về viêm gan siêu vi A, B, C và ung thư gan.

Theo bác sĩ Phương, hầu hết những người bị viêm gan siêu vi B, C đang điều trị tại bệnh viện đều trong độ tuổi 30-60. Những dấu hiệu của bệnh viêm gan siêu vi B, C rất mờ nhạt, do vậy chỉ có thử máu mới biết mình có bị nhiễm bệnh hay không. Nếu không tầm soát thì rất khó phát hiện và điều trị kịp thời. Ngoài ra, tỷ lệ bệnh nhiễm virus viêm gan tại Việt Nam rất cao, các bậc cha mẹ nên cho con tiêm chủng phòng ngừa sớm.

Là một bệnh nhân tham gia điều trị qua hình thức online, anh Lê Minh Phúc (51 tuổi, ngụ Kiên Giang) cho biết từng bị khủng hoảng tinh thần khi biết mình bị viêm gan siêu vi C mạn tính. Nhà ở Kiên Giang, anh Phúc phải liên tục lên TP HCM để tham gia điều trị tại 3-4 cơ sở khác nhau nhưng bệnh tình vẫn không khả quan hơn.

"Trong gần 5 năm, tôi đã chịu đựng không ít đau đớn, mệt mỏi khi phải chích thuốc và uống hàng chục loại thuốc, từ lúc biết đến chuyên mục Hành trình chăm sóc gan, tôi đã lập hồ sơ và theo dõi thường xuyên các kiến thức về viêm gan siêu vi. Từ việc xem các chuyên gia tư vấn bệnh mỗi ngày, tôi dần lấy lại niềm tin và kiên trì hơn trong việc điều trị", anh Phúc chia sẻ.

Theo thống kê tại bệnh viện Chợ Rẫy, những năm gần đây, trung bình mỗi năm có 3.000-3.500 bệnh nhân ung thư gan mới được phát hiện. Trong đó, gần một nửa bệnh nhân đến bệnh viện khi bệnh đã vào giai đoạn cuối nên không thể chữa khỏi được.

N.Loan