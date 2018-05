Các công nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành với những triệu chứng chóng mặt, nôn ói, nhức đầu, đau bụng và co giật. Theo lãnh đạo bệnh viện, ban đầu chỉ có vài công nhân xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm, đến đầu giờ trưa số người nhập viện ngày càng tăng. Ước tính hơn 100 người được đưa vào viện, hầu hết đều mệt lử, thở dốc, nhiều người ngất xỉu. Số bệnh nhân quá đông khiến bệnh viện quá tải không còn giường nằm, phải trải chiếu ở sàn nhà để làm nơi xử trí cấp cứu.

Trong số các công nhân bị ngộ độc ngày 3/7 có nhiều người đã gặp tình trạng tương tự vào 2 ngày trước.

Hàng trăm bệnh nhân nghi ngộ độc nhập viện

Hàng trăm công nhân bị ngộ độc nằm mệt lử trên sàn bệnh viện

Trước đó, trưa 1/7, hơn 600 công nhân của công ty này cũng phải nhập viện cấp cứu do chóng mặt, nôn ói, nhức đầu, đau bụng, co giật sau buổi cơm trưa. Sau khi được điều trị, hầu hết công nhân này đã xuất viện. Hơn 80 trường hợp chuyển biến nặng được chuyển lên Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang.

Theo lãnh đạo Công ty Samhoo, khẩu phần ăn trưa của công nhân gồm thịt kho, gà kho và canh. Số thức ăn này được công ty đặt từ một cơ sở bên ngoài đem vào. Đại diện ngành y tế tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi các công nhân bị ngộ độc, thu mẫu thức ăn để đưa đi xét nghiệm tìm nguyên nhân ngộ độc.

Nguyễn Hiếu