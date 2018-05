Hàng trăm dân ở 7 ngôi làng ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới

Gần trăm người cấp cứu do ăn thịt bò bệnh ở tiệc cưới

Đám cưới diễn ra hôm 18/9. Trước đó một ngày, gia đình ông H'Lưng ở xã Trang, huyện Đăk Đoa, mua 4 con heo về mổ thịt để chế biến món ăn cho tiệc cưới. Thực đơn gồm thịt heo nướng, dồi, xương heo nấu canh ăn cùng bún tươi, gỏi, cháo. Khách mời gồm hàng trăm người ở 7 ngôi làng trong cùng xã.

Sau khi tiệc tàn, đêm hôm ấy nhiều người có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn nên được đưa đến Trạm Y tế xã Trang, Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa để điều trị và theo dõi. 135 người đã được cấp cứu, không có trường hợp tử vong.

Những người ngộ độc được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: T.P.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Đang, Chi Cục trưởng An toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai, nguyên nhân gây ngộ độc là do các món ăn được chế biến từ rất sớm. Thức ăn lại được bảo quản trong điều kiện không đảm bảo an toàn như sơ chế, chế biến trực tiếp dưới nền đất, dân làng sử dụng tay để bốc thức ăn chín... do đó nhiễm khuẩn.

Bác sĩ đang thăm khám một bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: T.P.

Hiện các bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và xuất viện. Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai khuyến cáo các địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân về nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và biện pháp phòng tránh. Ngày 15/9 trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra vụ ngộ độc hơn 100 người sau khi ăn tiệc cưới với thức ăn chế biến từ một con bò bị bệnh.

Tùy Phong