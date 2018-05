Hàng trăm trẻ tiểu học Sài Gòn sốt cao do nhiễm siêu vi

Hàng trăm trẻ tiểu học ở Sài Gòn sốt chưa rõ nguyên nhân

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM, ngày 20/12 cho biết kiểm nghiệm mẫu thức ăn hôm 8/12 tại trường tiểu học An Phú cho kết quả âm tính, không phát hiện tác nhân gây ngộ độc thực phẩm. Cơ quan chức năng kết luận các học sinh đồng loạt sốt cao là do nhiễm siêu vi.

Các bác sĩ khuyến cáo thời tiết lạnh, phụ huynh phải chú ý giữ ấm cho trẻ, nhà cửa thông thoáng, tránh khói thuốc lá, tránh bụi, tránh cho trẻ ra ngoài trời sau khi mưa. Cần tiêm phòng văcxin đầy đủ cho trẻ. Những văcxin sởi, cúm, thủy đậu... có thể góp phần chống lại tác nhân gây bệnh do siêu vi.

Ngày 8/12, có 119 học sinh trường tiểu học An Phú bị sốt cao phải nghỉ học để đến viện khám, 5 trẻ tiêu chảy kèm sốt; 18 học sinh nôn ói, đau bụng. Sau đó thêm 6 trẻ được ghi nhận bị tiêu chảy. Ngày hôm trước các bé ăn trưa tại trường và ăn xế với bún riêu.

Lê Phương