Hàng triệu phụ nữ sẽ được giáo dục sức khỏe giới tính

Sắp tới, Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng Bayer Việt Nam sẽ đẩy mạnh chương trình "Truyền thông kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe cộng đồng - Là phụ nữ tôi chọn sống chủ động". Sự kiện ký kết hôm 26/9 tại Hà Nội nhân ngày Tránh thai thế giới.

Chiến dịch triển khai từ năm 2018 đến 2020. Những hoạt động tiêu biểu gồm: nâng cao hiểu biết về các biện pháp tránh thai hiện đại; xây dựng ứng dụng điện tử kết nối với cán bộ dân số; soạn bộ tài liệu tuyên truyền chuẩn và cập nhật nhất cho địa phương (tờ rơi, sổ tay, mô hình trực quan); tổ chức ngày hội tư vấn và kiểm tra sức khỏe sinh sản…

Sinh viên được cập nhật thông tin về các biện pháp ngừa thai hiện đại.

Khảo sát do GfK Healthcare thực hiện trên 3.000 thanh niên tại 15 quốc gia cho thấy, có đến 64,5% thanh niên hiện nay quan hệ tình dục không an toàn. Mỗi năm thế giới có 208 triệu ca mang thai và 41% ngoài ý muốn, 50% trong số này sẽ phá bỏ. Ước tính 33 triệu ca mang thai ngoài ý muốn do ngừa thai thất bại hoặc dùng biện pháp không đúng cách, 11% rơi vào các bà mẹ trẻ trong độ tuổi 18-19 (tương đương 16 triệu ca).

Theo thống kê từ hai bệnh viện phụ sản lớn nhất khu vực phía Nam là Từ Dũ và Hùng Vương, số lượng phụ nữ nạo phá thai những năm qua gần như không giảm. Năm 2016, Từ Dũ tiếp nhận 27.154 ca phá thai; riêng 6 tháng đầu năm 2017 có 14.159 ca. Bệnh viện Hùng Vương năm 2016 tiếp nhận 15.129, còn 6 tháng đầu năm 2017 là 7.143 ca.

Đại diện 3 bên ký kết chương trình truyền thông kế hoạch hóa gia đình ngày 26/9.

"Bayer có hơn 80 năm kinh nghiệm về sức khỏe nội tiết, tập trung vào 3 lĩnh vực quan trọng: ngừa thai, kiểm soát mãn kinh và chăm sóc phụ khoa. Tiếp nối thành công hai năm qua, Bayer sẽ tiếp tục hợp tác với các bên trong những hoạt động nâng cao nhận thức, kiến thức sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ Việt", bà Lynette Moey, Giám đốc nhánh dược phẩm của Bayer tại Việt Nam cho biết.

Ngày 26/9, Công ty Bayer cũng phối hợp với Báo Phụ nữ TP HCM phát động chương trình giáo dục sức khỏe giới tính, sinh sản cho sinh viên, thông qua hình thức đố vui kiến thức, diễn đàn trao đổi...

Trước đó, các chuyên gia tâm lý và sản phụ khoa đã được mời đến trò chuyện với sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành về chủ đề nên hay không quan hệ trước hôn nhân. Những buổi chia sẻ tiếp theo sẽ được tổ chức tới cuối năm 2017, dự kiến tư vấn cho 2.000 bạn trẻ TP HCM.

Chương trình hướng đến mục đích kêu gọi phụ nữ sống chủ động. Đặc biệt là sinh viên trẻ ở độ tuổi 18-25, cần chủ động trong tình yêu và sự nghiệp, tránh rơi vào tình huống làm mẹ khi chưa sẵn sàng, mang thai rồi phá bỏ.

An San