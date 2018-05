Hậu quả của việc giảm cân không đúng cách

Dưới đây là những ảnh hưởng nghiêm trọng từ việc giảm cân không đúng cách đến sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày của cơ thể.

Giảm cân cần chọn đúng phương pháp. Ảnh minh họa.

Nguy cơ bệnh tim mạch

Các phương pháp giảm cân nhanh thường chỉ mang lại tác động giảm lượng nước trong cơ thể mà không có tác động làm giảm khối mỡ, đặc biệt là lượng mỡ trong máu. Mỡ máu cao khiến hàm lượng cholesterol trong máu cũng tăng cao, là nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch. Ngoài ra, một chế độ ăn kiêng phản khoa học sẽ gây ra tình trạng thiếu năng lượng và dưỡng chất thiết yếu cho hoạt động của tim. Do đó, sử dụng phương pháp giảm cân không đúng cách làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng như những biến chứng của căn bệnh này.

Hội chứng rối loạn chuyển hóa

Theo các chuyên gia thừa cân, năng lượng dư thừa là nguyên nhân chính của thừa cân - béo phì. Thế nhưng, giảm cân bằng cách cắt giảm triệt để việc dung nạp thức ăn sẽ khiến cơ thể thiếu các loại chất béo, đạm, vitamin và các khoáng chất thiết yếu. Đây là nguyên nhân khiến cơ thể không thể tổng hợp các chất cần thiết, dẫn đến rối loạn quá trình chuyển hoá và gây ra nhiều bệnh nghiêm trọng như: rối loạn mỡ máu, tiểu đường, suy nhược sinh dục, loãng xương...

Suy nhược cơ thể, mất tập trung

Nhịn ăn, bỏ bữa và tránh xa các loại thịt cá là một trong những sai lầm nghiêm trọng của người đang muốn giảm cân. Thực tế, khi nhịn ăn hoặc thực hiện chế độ ăn kiêng bất hợp lý, đồng nghĩa với việc lượng calo và dưỡng chất đưa vào cơ thể bị cắt giảm nghiêm trọng. Điều này không những không đảm bảo đủ năng lượng cho nhu cầu hoạt động hằng ngày mà còn khiến cơ thể thiếu chất. Trong quá trình giảm cân, nếu cơ thể rơi vào tình trạng uể oải, mệt mỏi, mất tập trung, chuyên gia khuyên bạn nên dừng ngay quá trình giảm cân và tìm kiếm một phương pháp giảm cân mới phù hợp hơn với thể trạng của bản thân.

Giảm cân không đúng cách khiến cơ thể mệt mỏi, suy nhược. Ảnh minh họa.

Một phương pháp giảm cân đúng không chỉ mang lại hiệu quả giảm khối mỡ trên toàn cơ thể mà còn phải giúp giảm những nguy cơ bệnh lý nghiêm trọng thường xuất hiện nhiều ở người thừa cân, béo phì như: mỡ trong máu, bệnh tim mạch, tiểu đường… Hiện nay, có rất nhiều phương pháp giảm cân xuất hiện trên thị trường, tuy nhiên hiệu quả giảm cân và những nguy cơ do các phương pháp này gây ra thường chưa được kiểm chứng. Để đảm bảo cho sức khỏe và sự an toàn của bản thân, bạn nên chọn một giải pháp giảm cân an toàn, hiệu quả và đã được kiểm chứng bởi những cơ quan chuyên ngành uy tín.

Ngọc Bích