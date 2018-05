Hết tiền để mổ, bệnh nhân bất ngờ được bác sĩ cứu mạng

"Thật sự em rất bất ngờ và cảm kích", Thùy vẫn chưa tin được chồng mình có thể lên bàn mổ để kịp giữ lại mạng sống. Cô gái 26 tuổi nhỏ nhẹ giọng miền Trung cạnh người chồng Bá Linh (sinh năm 1990) đang trong quá trình hồi phục, hôm 20/2.

Từ Nghệ An vào Biên Hòa, chồng làm hồ, vợ là công nhân giày da. Cưới nhau chưa được bao lâu thì mùng 8 Tết năm ngoái, Linh bị tai nạn xe máy chấn thương vùng mặt bên phải. Sau khi điều trị, chàng trai vẫn sinh hoạt bình thường. Khoảng một tháng nay, Linh nhiều lần ộc máu mũi, chữa trị tại Đồng Nai không giảm phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 8/2.

Bác sĩ Hoàng Bá Dũng, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng cho biết kiểm tra bằng nhiều chẩn đoán hình ảnh nghi ngờ bệnh nhân có tình trạng rò động mạch cảnh xoang hang. Nếu không tiến hành can thiệp, bệnh nhân có thể chảy máu ồ ạt khoảng 1-2 lít tử vong bất cứ lúc nào. Ca can thiệp nội mạch để tắc mạch máu dự kiến chi phí khoảng 60-120 triệu đồng. Bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, đã vay mượn nhiều nên lần này càng không thể kham nổi.

Bác sĩ Hoàng Bá Dũng kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân. Ảnh: Lê Phương.

Phó giáo sư Trần Minh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn yêu cầu các bác sĩ tiến hành điều trị ngay để kịp cứu bệnh nhân, viện phí tính sau. "Để tránh nguy cơ bệnh nhân yếu liệt do can thiệp, các bác sĩ phải test trước nếu diễn tiến xấu thì dừng lại. May mắn bệnh nhân test thuận lợi nên ca can thiệp thành công. Bệnh nhân dần hồi phục, không di chứng yếu liệt", bác sĩ Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn chia sẻ.

Phó giáo sư Lê Văn Phước, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết tình trạng phình mạch gây chảy máu như bệnh nhân này khá hiếm gặp, tử vong cao, thường xảy ra sau chấn thương. Thông thường bệnh nhân xuất hiện triệu chứng chảy máu mũi khoảng 1-2 tháng sau chấn thương. Đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân phát triệu chứng sau một năm.

Hiện bệnh nhân đã có thể đi lại, ăn uống được, đang chăm sóc dinh dưỡng để có thể sớm xuất viện. "May mắn chồng giữ được mạng sống, không bị yếu liệt. Chỉ cần anh khỏe mạnh thì số tiền đã vay mượn sau này tụi em sẽ cố gắng tích cóp trả dần", người vợ nói.

