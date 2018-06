Hiểm họa tiềm ẩn trong tủ quần áo nhà bạn

Không chỉ bộ corset bó sát của phụ nữ thế kỷ 18-19 mới gây ra hậu quả như ngất xỉu, tổn thương nội tạng, mà nhiều món đồ trong tủ quần áo của bạn ngày nay cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Dưới đây là danh sách các sản phẩm thời trang đem đến rủi ro nếu bạn sử dụng không đúng cách, theo BBC.

Giày cao gót

Giày cao gót khiến chân nổi cục chai đau đớn hoặc ngón chân cái biến dạng hướng về phía các ngón còn lại, đôi khi đòi hỏi phẫu thuật. Bên cạnh đó, giày cao gót làm tăng áp lực lên cột sống nên dễ gây ra các vấn đề ở lưng.

Giày cao gót khiến chân biến dạng. Ảnh: DoctorOZ.

Nếu đi giày cao gót liên tục quá 6 tháng, cơ bắp chân sẽ bị thắt chặt và rút ngắn vĩnh viễn, từ đó tác động đến đầu gối và lưng. Chị em còn có nguy cơ cao bị viêm khớp.

Nghiên cứu trên tạp chí Journal of Foot and Ankle Surgery kết luận phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 29 dễ gặp chấn thương do giày cao gót nhất.

Quần kéo khóa

Khi mặc quần kéo khóa, chỉ một giây sơ sẩy cũng khiến bạn gặp đau đớn. Một nghiên cứu của Mỹ kéo dài 8 năm chỉ ra đối với đàn ông, khóa kéo quần là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến chấn thương dương vật.

Chiếc khóa quần tưởng như vô hại có thể làm "cậu nhỏ" bị thương. Ảnh: Wikihow.

Áo cổ chật và cà vạt

Nam giới thắt cà vạt quá chặt dễ mắc bệnh tăng nhãn áp do lưu lượng máu đến não bị hạn chế. Cà vạt quá chặt cũng cản trở hoạt động, tạo áp lực cho cơ lưng.

Hoa tai

Không chỉ gây nguy hiểm nếu đeo trong lúc tập thể thao, hoa tai còn làm tai bạn chảy xệ.

Quần lót lọt khe

Quần lót lọt khe gây tổn thương da, kích ứng bộ phận sinh dục và là nguyên nhân dẫn tới nhiễm trùng.

Quần bó

Quần bó là món đồ được ưa chuộng song gây hại cho cả 2 giới. Ảnh: AE.

Đối với phụ nữ, quần quá bó nói chung hoặc quần bò nói riêng có thể làm nhiễm nấm. Các chuyên gia cũng cảnh báo mặc quần chật khiến bạn bị trào ngược axit, ợ nóng và đi vệ sinh nhiều hơn. Một số trường hợp còn bị tê, ngứa ran, khó chịu ở đùi.

Ở nam giới, quần bó ảnh hưởng đến số lượng tinh trùng.

Minh Nhật