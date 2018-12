HIV/AIDS lan nhanh giữa người già Trung Quốc

"Ngày càng có nhiều người già bị nhiễm bệnh", Thepaper.cn trích lời một quan chức ở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàng Châu (Trung Quốc).

Theo cơ quan này, nguyên nhân chính do nhóm đối tượng này thiếu nhận thức trong việc tự bảo vệ bản thân và không được trang bị nhiều kiến thức về AIDS. Họ cũng không thoải mái với việc dùng bao cao su và không sẵn sàng đi khám khi có dấu hiệu mắc bệnh.

Trên SCMP, tháng 9 các quan chức Trung Quốc cho biết số ca nhiễm HIV của nước này tăng 14% so với năm 2017. Mỗi năm, Trung Quốc ghi nhận hơn 100.000 ca HIV mới, trong đó số người nhiễm virus do quan hệ tình dục không an toàn nhiều hơn qua đường truyền máu.

Đặc biệt, đàn ông trên 60 tuổi có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS tăng nhanh nhất Trung Quốc. Số bệnh nhân ở nhóm này tăng 136% chỉ trong vòng 5 năm, từ 8.391 ca năm 2012 lên 19.815 người năm 2017. Tại Hàng Châu, số người già nhiễm AIDS tăng gấp đôi chỉ sau ba năm.

Ảnh: AFP.

Nguyên nhân chủ yếu khiến người già Trung Quốc nhiễm HIV là quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Nhiều phụ nữ cao tuổi bị lây bệnh từ bạn đời như một góa phụ 60 tuổi ở Hàng Châu nhiễm virus từ người chồng từng ngủ với gái mại dâm.

Virus HIV xuất hiện tại Trung Quốc từ năm 1982. Hiện bệnh nhân HIV/AIDS vẫn bị xã hội nước này kỳ thị do mối liên hệ đến cộng đồng LGBT.

Ngày nay, thế giới vẫn chưa tìm ra cách chữa trị HIV hoàn toàn, song căn bệnh thế kỷ này có thể được kiểm soát bằng thuốc kháng virus (thuốc ARV).

Để kịp thời điều trị, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàng Châu khuyến cáo những người có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, quan hệ đồng tính hoặc có vợ hoặc chồng nhiễm HIV/AIDS nên đi kiểm tra càng sớm càng tốt.

Lê Hằng