Hỗ trợ điều trị viêm xoang bằng xông hơi tinh dầu

Xông hơi tinh dầu hỗ trợ điều trị viêm xoang.

Nguyên nhân, triệu chứng viêm xoang

Viêm xoang do nhiều nguyên nhân, chủ yếu vì ảnh hưởng của khí hậu, môi trường, điều kiện sống, sinh hoạt, sự mẫn cảm của cơ thể. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến viêm xoang thường do bị ứ đọng chất nhầy, lỗ thông xoang tắc nghẽn, hình thành môi trường cho vi khuẩn, nấm phát triển trong các xoang mũi.

Cơ địa bị dị ứng với một chất nào đó cũng có thể làm niêm mạc mũi bị phù nề, gây tắc bít lỗ thông xoang và nhiễm trùng. Bên cạnh đó, người có sức đề kháng kém, không đủ để chống lại vi khuẩn cũng là nguyên nhân dẫn đến viêm mũi dị ứng, viêm xoang.

Biểu hiện thường gặp khi viêm xoang là đau nhức đầu, bị choáng khi nghiêng đầu về phía trước, vùng quanh mắt đau nhức thành từng cơn. Người bệnh còn thấy ngạt, tắc mũi, chất tiết mũi trở nên đục, đổi màu xanh đục, nước mũi chảy ra trước hoặc sau cổ họng, gây ngứa họng. Những triệu chứng này không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người bệnh.

Xông hơi với tinh dầu giúp giảm nhanh các triệu chứng do viêm xoang, viêm mũi dị ứng

Một trong những phương pháp điều trị ngoại trú mà các bác sĩ chuyên khoa khuyến khích sử dụng là xông hơi với tinh dầu. Xông hơi nóng nhằm làm loãng chất tiết dịch, làm mềm vảy mũi, cung cấp độ ẩm cho niêm mạc mũi bị khô, giúp dẫn lưu xoang được tốt hơn, giảm nhanh triệu chứng nghẹt mũi. Một số loại tinh dầu như bạch đàn chanh, hương thảo, đinh hương giúp sát trùng đường hô hấp, thông mũi, long đờm, giảm đau, chống viêm, làm ấm cơ thể và trấn an tinh thần, mang lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng.

Phương pháp xông hơi truyền thống với các loại lá xông bất tiện, có thể thiếu an toàn. Theo đó, sử dụng máy xông hơi Rosabela và tinh dầu trị viêm xoang Rosabela Essential Oils for Sinusitis Relief là phương pháp tiết kiệm thời gian, an toàn và hiệu quả.

Máy xông hơi Rosabela được nhập khẩu từ Ấn Độ, thiết kế nhỏ gọn và thông minh. Sau một phút cắm điện, máy bắt đầu phun hơi nước một cách chuyên nghiệp. Tinh dầu trị viêm xoang Rosabela Essential Oils for Sinusitis Relief là sự kết hợp các loại tinh dầu như bạch đàn chanh, hương nhu, đinh hương và methol làm thuyên giảm nhanh chóng các triệu chứng viêm xoang, viêm mũi dị ứng.

Ngoài ra xông hơi cũng có tác dụng hỗ trợ điều trị cảm cúm, giảm căng thẳng mệt mỏi, làm đẹp da khi sử dụng cùng các loại tinh dầu khác của Rosabela.

- Tinh dầu thư giãn làm đẹp Rosabela Essential Oils for Beauty: tinh dầu hoa hồng tự nhiên châu Âu có tác dụng giữ ẩm, se khít lỗ chân lông, làm cho da mịn màng và săn chắc, thúc đẩy sự phân hủy và chuyển hóa các melanin, xóa mờ vết thâm nám, làm trắng da. Tinh dầu hoa hồng còn có tác dụng sát khuẩn, ngăn ngừa mụn, giảm căng thẳng, mệt mỏi, hưng phấn tinh thần.

- Tinh dầu cho phụ nữ sau khi sinh Rosabela Essential Oils for Mom: chiết xuất từ tinh dầu gừng, bạch đàn chanh, sả, bưởi, hương nhu và quế có tác dụng làm ấm cơ thể, đẩy các độc tố ra khỏi cơ thể, giảm mệt mỏi, căng thẳng, lưu thông khí huyết, phục hồi sức khỏe cho phụ nữ sau khi sinh. Sản phẩm còn giúp da mịn màng và săn chắc.

- Tinh dầu giải cảm cúm Rosabela Essential Oils for Cold&Flu: chiết xuất từ tinh dầu bạc hà, đinh hương, khuynh diệp và long não giúp giảm các triệu chứng nghẹt mũi, đau đầu, sát trùng đường hô hấp trên, giảm đau nhức xương khớp, hỗ trợ điều trị cảm cúm, phong hàn hiệu quả.

- Tinh dầu giảm stress Rosabela Essential Oils for Refresh: tinh dầu từ bạc hà, long não tự nhiên giúp giải tỏa căng thẳng mệt mỏi, trấn an và hưng phấn tinh thần. Tinh dầu bạc hà còn có tác dụng là mịn da và se khít lỗ chân lông.

