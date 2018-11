Hỗ trợ dinh dưỡng cho 2.587 trẻ em ở Thanh Hóa

Nghiên cứu lâm sàng tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2015 trên khoảng 400 trẻ 24-60 tháng tuổi tại hai xã thuộc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, cho thấy sau 6 tháng sử dụng gói Nutrilite Little Bits, các em có sự thay đổi tích cực. Về cân nặng, trẻ được bổ sung Nutrilite Little Bits tăng 0,72 kg ±1,46, mức tăng có ý nghĩa thống kê so với cân nặng trước can thiệp (p0,001). Về chiều cao, trẻ được bổ sung Nutrilite Little Bits tăng 3,74 cm ± 4,02, mức tăng có ý nghĩa thống kê so với chiều cao trước can thiệp (p0,001). Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở nhóm bổ sung Nutrilite Little Bits giảm từ 34% xuống còn 20,8% (p0,05), hiệu quả can thiệp là 52%, trong khi tỷ lệ này ở nhóm không bổ sung Nutrilite Little Bits tăng từ 28,8% lên 32,69%.

Giấy phép xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 29146/2017/ATTP-XNCB do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 22/8/2017 cho Nutrilite Little Bits. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.