Hoảng sợ vì suốt ngày 'lên đỉnh'

"Iku" trong tiếng Nhật là từ chỉ trạng thái đạt đến thỏa mãn trong quan hệ tình dục. Hiện tượng "Iku Iku Byo" chỉ mới được ghi nhận trong một vài năm gần đây nhưng đang tăng nhanh trong nữ giới nước này. Nó được các nhà khoa học định nghĩa một cách đầy đủ là "Hội chứng rối loạn kích thích bộ phận sinh dục dai dẳng". Những người mắc phải hội chứng này có chung một đặc điểm: Dễ dàng "lên đỉnh" khi có một sự thay đổi, tác động rất nhỏ đối với cơ thể hoặc môi trường xung quanh. Và điều oái oăm này chỉ xảy ra ở nữ giới.

Ảnh: Zara Richardson.

Tác nhân kích thích họ rất đa dạng và cũng rất… lãng xẹt. Một người cho biết từng đạt cảm giác cực khoái khi bước vào tàu điện ngầm, mô tả: "Tôi cảm thấy nóng ran khắp người, cảm giác lâng lâng khiến tôi không thể kiềm chế được những tiếng rên đầy nhục dục. Khi bị va chạm liên tiếp bởi nhiều người trên tàu lúc gần đến ga kế tiếp, tôi gần như mất hoàn toàn kiểm soát bản thân. Trước đây, tôi đã trải qua cảm giác ấy vài lần, nhưng đó là những lúc mặn nồng với bạn trai trên giường". Một phụ nữ khác thì cho biết, cô thậm chí "lên mây" khi chiếc điện thoại di động trên tay rung lên vì có một cuộc gọi đến.

Hiện tượng trên của phụ nữ Nhật có thể liên quan đến căn bệnh PSAS (Persistent sexual arousal syndrome - Tạm dịch: Bệnh gây ảo giác tình dục thường xuyên). Trong y khoa, PSAS được miêu tả là hiện tượng gây nên hưng phấn đặc biệt khi bị tác động hoặc suy nghĩ đến tình dục. Sự hưng phấn này không chỉ xảy ra nhất thời, mà có thể lặp lại nhiều lần trong ngày và có thể kéo dài trong nhiều ngày. Có trường hợp cho biết đã bị hơn 300 lần hưng phấn chỉ trong một ngày. Bệnh PSAS được tiến sĩ Sandra Leiblum (Mỹ) phát hiện tại Nhật và công bố từ năm 2001. Chỉ trong vài năm trở lại đây, nó mới bùng phát mạnh mẽ.

Bác sĩ Hideo Yamanaka tại Bệnh viện Toranomon (Tokyo, Nhật Bản) cho biết căn bệnh này có thể gây ra tổn hại sức khỏe. Khi phụ nữ bị hưng phấn quá độ do một sự kích thích tình dục nào đó, các dây thần kinh xung quanh bộ phận sinh dục của họ sẽ phản ứng với sự kích thích này, rồi sau đó tăng cao dần lên và đạt tới đỉnh điểm. Việc gần như lịm đi vì khoái cảm sẽ khiến họ mất kiểm soát cơ thể trong một khoảng thời gian nhất định, bất kể đang làm gì, ở đâu. Điều đó thật nguy hiểm nếu như những phụ nữ này đang lái xe, leo cầu thang bộ hay vận hành máy móc.

Ông cũng cho biết thêm, một điều kỳ lạ là ngay cả khi không bị kích thích bởi các tác nhân bên ngoài, những phụ nữ bị căn bệnh này vẫn có thể đạt tới đỉnh điểm. Đó là do sự hoạt động bất thường của các dây thần kinh cảm giác tại cơ quan sinh dục gây nên.

Theo thống kê của nữ tiến sĩ Leiblum, những phụ nữ ở độ tuổi từ 40 đến 50 thuộc nhóm có nguy cơ dễ mắc chứng bệnh này nhất. Nhóm thứ hai là những người trẻ hơn nhưng đang trong quá trình áp dụng những liệu pháp điều trị bằng hoóc môn cho một căn bệnh nào đó. Tiến sĩ cũng cho biết rằng, có vài trường hợp phụ nữ ở độ tuổi 30 cũng bị PSAS. Có thể rất nhiều phụ nữ đã mắc phải "Iku Iku Byo", nhưng vì xấu hổ nên không dám nói ra hoặc dũng cảm đi điều trị.

Một họa sĩ đương đại khá tiếng tăm của Nhật Bản là Akira Narita - người từng tuyên bố đã "lên giường" với hơn 1.000 phụ nữ khác nhau - cũng tiết lộ rằng ông từng gặp nhiều người bị mắc chứng "Iku Iku Byo". "Có khoảng 15 người tôi đã gặp đạt đến khoái cảm, dù tôi chưa kịp "làm" gì. Chúng tôi mới chỉ nhìn vào mắt nhau thôi mà họ đã bắt đầu run rẩy. Sau đó họ ôm chặt bất cứ thứ gì xung quanh trong khi cơ thể run lên bần bật. Có những người tôi chỉ chạm tay vào thôi đã bị kích thích cao độ, và điều đó lặp đi lặp lại trong cả buổi gặp gỡ". Vị họa sĩ đào hoa này ban đầu đã rất sợ hãi khi nghĩ "đối tượng" có vấn đề về thần kinh, nhưng nay thì ông mới biết họ là nạn nhân của chứng "Iku Iku Byo".

Bắt đầu lan ra

Trong khi các nhà khoa học còn đang bị "đánh đố" thì hội chứng "Iku Iku Byo" đã bắt đầu vượt ra khỏi biên giới Nhật Bản. Tại Mỹ, số người mắc phải hội chứng này cũng đang bắt đầu tăng lên một cách nhanh chóng. Đã có những tổ chức xã hội ra đời chuyên hỗ trợ những người bị hội chứng này. Đây thực sự là một căn bệnh "chết người", bởi ngoài sự nguy hiểm do mất kiểm soát bản thân khi cực khoái, chúng còn gây áp lực tâm lý rất lớn cho nạn nhân khi suốt ngày "lên đỉnh" vì những lý do không đâu, đôi khi chẳng vì lý do gì cả.

Nhiều người cảm thấy đau đớn và hụt hẫng sau khi khoái cảm tan biến. Đã có một số trường hợp tự tử do không chịu được áp lực tâm lý này. Một số khác gặp tai nạn khi đang lên đỉnh. Các chuyên gia y học đã phải khuyên những ai nghĩ mình bị căn bệnh này cần đi khám bác sĩ ngay lập tức để nhận được tư vấn kịp thời. Đa phần đó chỉ là những tư vấn về mặt tâm lý, có thể kèm theo một đơn thuốc an thần mà thôi. Bởi, "Iku Iku Byo" vẫn đang là thách thức chưa có lời giải đối với y học hiện đại.

Không chỉ tại Mỹ, mới đây tờ The Sun (Anh) cũng ghi nhận hội chứng "Iku Iku Byo" bắt đầu xuất hiện tại nước này. Cô Zara Richardson, 30 tuổi, cho biết, có ngày mình đã đạt tới 500 lần cực khoái chỉ vì những tác động rất bình thường trong sinh hoạt hàng ngày. Người phụ nữ này đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bắt đầu lâm vào trạng thái trầm uất. Những cơn cực khoái đã dần trở thành… cực hình đối với cô, những người bạn trai của cô cũng lần lượt nói lời chia tay khi không thể chịu được cảnh là người thừa. Bản thân Richardson cũng không còn hứng thú gì với việc quan hệ tình dục nữa bởi nó đã trở thành thứ đáng sợ nhất đối với cô.

Tuyệt vọng, người phụ nữ bản lĩnh này vẫn dũng cảm tâm sự thẳng thắn với bác sĩ riêng của mình. Cô được hướng dẫn sử dụng một số loại thuốc an thần và chống viêm nhiễm. "Tuy nhiên bác sĩ của tôi nói rằng ông ấy không chắc là chúng có tác dụng như kỳ vọng", cô Richardson nói. Biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay của cô là… chườm lạnh mỗi khi cảm thấy rạo rực. Tác nhân vật lý này có vẻ khá hiệu quả, dù điều đó cũng đem lại cho cô nhiều phiền toái, bất tiện trong sinh hoạt.

Tại Mỹ và châu Âu, hội chứng "Iku Iku Byo" được biết đến với cái tên khác: Hội chứng kích thích tình dục liên tục (PSA). Hiện tại, các bác sĩ chưa thể giải thích được tại sao triệu chứng này chỉ xảy ra với phụ nữ mà không bắt gặp ở đàn ông. Những biện pháp điều trị thông thường chỉ là an thần và tư vấn tâm lý để bệnh nhân bớt căng thẳng. Một số người phải dùng đến biện pháp mạnh hơn, đó là gây tê cục bộ. Đó là khi họ sắp phải thực hiện một công việc quan trọng, đòi hỏi tinh thần hoàn toàn tỉnh táo và minh mẫn. Các bác sĩ không khuyến khích áp dụng đại trà và lạm dụng biện pháp này, bởi nó có thể dẫn đến liệt các múi cơ tại bộ phận nhạy cảm này, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Y học đang "mù tịt" về bệnh lạ

Người phát hiện ra căn bệnh PSAS - nguyên nhân gây ra hội chứng "Iku Iku Byo" - là tiến sĩ Leiblum đã qua đời năm 2010. Cho đến khi chết, bà vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân của chứng bệnh kỳ quái này. Hàng loạt các nhà khoa học cũng đang vào cuộc, nghiên cứu tìm ra nguyên nhân gây bệnh nhằm có đối sách điều trị cho các nạn nhân, nhưng chưa có khám phá quan trọng nào được công bố. Một vài công trình cho thấy sự liên quan của chứng bệnh oái oăm này với nồng độ chất serotonin (một chất trong hệ thần kinh con người có liên quan đến việc kiểm soát cảm xúc), hoặc liên quan đến những khiếm khuyết của mạch máu tại khu vực bộ phận sinh dục nữ. Tất cả đều chỉ là những chẩn đoán ban đầu, chưa có cơ sở khẳng định chắc chắn.

