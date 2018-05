Hóc rau câu, bé 4 tuổi tử vong

Sơ cứu ngạt nước và hóc dị vật / Thủ thuật xử trí khi trẻ hóc dị vật

Chiều 17/7, Trung tá Võ Văn Hồng, Phó trưởng Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi xác định cháu bé tử vong sau khi ăn rau câu là do bệnh lý, không phải ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân được cho là bé bị tắc nghẽn đường hô hấp khi ăn rau câu.

Mẹ cháu cho biết sáng cùng ngày chị đi chợ mua thạch rau câu về cho con ăn. Sau đó bé ngã sóng soài dưới nền nhà, sùi bọt mép, cơ thể tím tái. Vợ chồng chở con đến Bệnh viện đa khoa Thuận An cấp cứu, bác sĩ xác định bé đã tử vong trước lúc nhập viện.

Làm việc với nhà chức trách, gia đình cháu Khang cho biết khoảng 3 tháng trước bé từng sặc khi ăn xúc xích và phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng ở TP HCM nhiều ngày. Theo nhận định của các bác sĩ, nhiều khả năng đường hô hấp của cháu Khang còn yếu nên ăn rau câu bị mắc nghẹn gây tắc nghẽn hô hấp.



Công an thị xã Thuận An đã bàn giao thi thể cháu Khang cho gia đình đưa về an táng.

Nguyệt Triều