Hội chứng nghe được tất cả âm thanh trừ tiếng nói

Bệnh nhân dương tính với HIV này bắt đầu có biểu hiện nhức đầu và gặp khó khăn khi nghe sau 2 tháng thực hiện liệu pháp kháng Retrovirus (ART) nhằm kìm hãm sự gia tăng của HIV trong máu.

Ảnh minh họa: Prevention.

Kể về tình trạng của mình cho các bác sĩ, cô gái cho biết, các cuộc nói chuyện xung quanh ngày càng nhỏ dần và không có ý nghĩa. Tuy nhiên, điều đặc biệt là cô không gặp vấn đề gì khi nói hay đọc cũng như có thể nhận dạng chính xác các âm thanh phi từ ngữ như tiếng chuông cửa hay là các điệu nhạc.

Trong suốt thời gian 22 năm kinh nghiệm của mình, bác sĩ chuyên khoa thần kinh Ashok Verma từ ĐH Dược Miami Miller, người tham gia điều trị cho cô gái này cho biết ông chưa từng gặp trường hợp nào tương tự.

Theo báo cáo đăng trên JAMA Neurology, tình trạng này cũng xuất hiện ở những bệnh nhân đột quỵ chịu tổn thương ở phần não chịu trách nhiệm nhận biết ngôn ngữ gọi là vùng Wernicke. Sau khi chụp cộng hưởng từ (MRI) và sinh thiết não cho bệnh nhân nữ này, các bác sĩ đã phát hiện ra tổn thương não ở cả bán cầu não trái và phải.

Các nhà nghiên cứu cho rằng những tổn thương này có thể do 2 yếu tố gây ra: thứ nhất là viêm não do HIV thường gặp ở những người nhiễm loại virus này và hội chứng viêm do phục hồi miễn dịch, xảy ra do sự phục hồi phản ứng viêm đối với các tác nhân nhiễm khuẩn khi điều trị với thuốc kháng Retrovirus. Kết quả chụp cộng hưởng từ cũng cho thấy một tổn thương đặc biệt ở não trái của bệnh nhân gây ảnh hưởng tới vùng Wernicke. Tuy nhiên, vùng não trước chịu trách nhiệm về khả năng nói không bị ảnh hưởng.

Sau 5 ngày điều trị steroid bởi tĩnh mạch, cô bắt đầu cải thiện khả năng nghe và có sự hồi phục tốt trong 4 tuần tiếp theo. 10 tuần sau đó, thính giác của cô hoạt động bình thường trở lại. Kết quả chụp cộng hưởng từ cũng cho thấy các tổn thương gần như đã được khôi phục hoàn toàn trong thời gian này. Mặc dù các tổn thương xuất hiện do tác dụng phụ của việc điều trị bằng liệu pháp kháng thuốc Retrovirus, bác sĩ Verma nhấn mạnh bản thân virus HIV không gây ra tình trạng này, và hội chứng hiếm gặp này không phải chỉ có ở các bệnh nhân HIV.

Thu Hiền