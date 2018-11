Hơn 100 bệnh viện vệ tinh giảm quá tải viện tuyến cuối

Cụ ông 97 tuổi tại Nha Trang, Khánh Hòa, bị gãy xương đùi, bác sĩ chỉ định thay khớp háng phải. Thay vì vượt hơn 450 km vào các bệnh viện lớn ở TP HCM điều trị, cụ ông được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà thay khớp háng nhân tạo thành công. Các bác sĩ tại đây làm chủ được kỹ thuật cao nhờ chuyển giao từ đề án bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tương tự, nam bệnh nhân 70 tuổi vừa được can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng sau cơn nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân hồi phục sức khỏe và có thể làm được những công việc nhẹ nhàng như chăm sóc cây, dọn dẹp nhà. Nhờ bác sĩ ở địa phương được chuyển giao kỹ thuật đặt stent can thiệp từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM), bệnh nhân không phải di chuyển đi xa vừa tốn kém lại ảnh hưởng sức khỏe, chữa trị kịp thời trong "thời gian vàng".

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Hiệp, Trưởng Khoa Khám bệnh Cấp cứu, Đơn vị Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, sau hơn 2 năm hoạt động, đơn vị triển khai can thiệp 387 trường hợp. Tỷ lệ thành công hơn 97%. Nhiều khách du lịch đột ngột nhồi máu cơ tim cấp được cấp cứu, can thiệp kịp thời. Hiện đơn vị triển khai thêm can thiệp mạch máu não, tắc mạch trong u xơ tử cung, tắc mạch tiền liệt tuyến.

Nhiều kỹ thuật khó như đặt stent can thiệp mạch vành đã được các bệnh viện tuyến dưới triển khai như thường quy. Ảnh: N.H

Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020 được Bộ Y tế triển khai nhằm giảm tải bệnh viện tuyến trên, nâng cao hoạt động khám chữa bệnh thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cấp các cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị y tế giúp người dân tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao ở tuyến dưới.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, ngày càng nhiều người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến dưới, tuyến cơ sở. Các chỉ số sức khỏe của Việt Nam cao hơn so với nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người, đặc biệt trong việc hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ của lĩnh vực y tế, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Phó giáo sư Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết 8 bệnh viện trực thuộc Sở là Nhân dân Gia định, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Từ Dũ, Hùng Vương, Nhân dân 115, Ung bướu, Chấn thương chỉnh hình trở thành các bệnh viện hạt nhân cho 38 bệnh viện vệ tinh của 19 tỉnh phía nam. Đó là những bệnh viện tuyến tỉnh đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất, chuyên môn ở một số tiêu chí mũi nhọn, tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến lên bệnh viện hạt nhân cao.

Đề án bệnh viện vệ tinh đã chuyển sang giai đoạn 2, mở rộng mô hình bệnh viện vệ tinh ra 63 tỉnh thành. Hiện cả nước có 22 bệnh viện hạt nhân với trên 100 bệnh viện vệ tinh nằm trong với 10 chuyên ngành là nội, ngoại - chấn thương, sản nhi, ung bướu, tim mạch, nội tiết, thần kinh, huyết học lâm sàng, hồi sức cấp cứu, chống độc. Nhờ điều này, một số bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh đã nuôi sống trẻ sơ sinh nhẹ cân 600 gram như tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, Sản nhi Ninh Bình...

Lê Phương