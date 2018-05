Hơn 2.200 người phải đi cấp cứu do đánh nhau trong 3 ngày Tết

Chỉ riêng từ 7h sáng 28/1 đến 7h sáng 29/1 có hơn 350 người nhập viện do đánh nhau, 92 người được chuyển viện, 2 ca tử vong. Trong 3 ngày nghỉ Tết, các bệnh viện báo cáo ghi nhận hơn 2.200 trường hợp đến khám, cấp cứu do đánh nhau, 990 người phải nhập viện điều trị, 14 người tử vong. 6 ngày Tết năm ngoái cả nước có hơn 3.400 ca nhập viện do đánh nhau, 10 người tử vong.

Cũng theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế trong 3 ngày từ 29 Tết đến mùng 1 Tết, 16.700 ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông, 73 người tử vong. 1.100 ca khám rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn và rượu, trong đó 391 người ngộ độc rượu, một trường hợp tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên vì ngộ độc thuốc diệt cỏ. Các bệnh viện cũng tiếp nhận 130 ca khám, cấp cứu do pháo nổ, hơn 8.000 trẻ chào đời

Trong những ngày nghỉ Tết, các bệnh viện trên cả nước vẫn trực đầy đủ 4 cấp. Tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), mỗi ngày nghỉ Tết có hơn 350 nhân viên y tế trực cấp cứu và khám, chữa bệnh. Bệnh viện vẫn tổ chức khám chữa bệnh như ngày thường. Bệnh viện cũng tăng thêm 4 điểm khám, đồng thời dự trù thuốc, vật tư y tế tiêu hao… bảo đảm phục vụ bệnh nhân.

Hà An