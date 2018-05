Hơn 200.000 trẻ em Nghệ An uống sữa học đường mỗi ngày

Một lớp mẫu giáo ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho học sinh uống sữa TH School Milk trong bữa xế. Sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng dựa theo tính toán khoa học gồm canxi, sắt, kẽm, magie, iốt, acid folic, vitamin A, C, D và nhóm B… giúp thúc đẩy chiều cao, tăng cường thị lực và khả năng tập trung. Đây cũng là sản phẩm được Bộ Y tế chứng nhận có hiệu quả trong việc cải thiện dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc cho trẻ em lứa tuổi học đường. Toàn bộ sữa do Tập đoàn TH True Milk cung cấp.