Hơn 210.000 người vào viện cấp cứu dịp Tết

Hơn 37.000 người phải vào viện do tai nạn giao thông, tương đương Tết 2017 song đến gần 170 người chết. Số bệnh nhân điều trị nội trú tăng 13%, nhiều nhất trong các ngày mùng 3 và mùng 4. 16.000 người phải cấp cứu do tai nạn trong sinh hoạt, tăng gần 5% so với cùng kỳ, 14 người tử vong. Tổng số ca khám rối loạn tiêu hóa là hơn 3.000, trong đó 810 trường hợp bị ngộ độc rượu, gần 500 người ngộ độc thức ăn tự chế biến.

Sở Y tế TP HCM cũng ghi nhận từ 28 Tết đến hết mùng 3, các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp nhận hơn 16.000 bệnh nhân cấp cứu. Trong số này gần 1.500 bệnh nhân nhập viện vì tai nạn giao thông, 5 người tử vong. Thành phố cũng đã đón hơn 1.700 em bé chào đời.

Trong 7 ngày nghỉ Tết, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 2.000 bệnh nhân cấp cứu, 385 người chấn thương sọ não. Có 585 bệnh nhân bị tai nạn giao thông, tăng hơn 5% so với năm trước. Số ca tai nạn do sinh hoạt tăng gấp đôi, 5 ca gặp nạn bởi pháo và các chất nổ. Các bác sĩ đã thực hiện 292 ca phẫu thuật. Bệnh viện sử dụng 702 đơn vị máu, tăng mạnh so với năm ngoái. Mỗi ngày có hơn một nghìn bệnh nhân điều trị nội trú, tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM từ 29 đến mùng 4 Tết có 974 bệnh nhân cấp cứu, trong đó 438 người bị tai nạn giao thông. 230 người nhập viện vì tai nạn sinh hoạt, 18 trường hợp bị tai nạn lao động.

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy dịp Tết. Ảnh: H.L.

Trong mấy ngày Tết, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tăng số bệnh nhân điều trị nội khoa và bệnh mãn tính. Khoa Cấp cứu luôn kín giường bệnh. Theo các bác sĩ, chưa năm nào trong những ngày nghỉ Tết số bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai tăng sớm và nhanh như năm nay.

Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngày 29 Tết bệnh viện đã rà soát cho ra viện những người có khả năng về nhà, còn khoảng 1.000 bệnh nhân nặng phải nằm viện vì phụ thuộc vào chăm sóc y tế. Tuy nhiên, số bệnh nhân tăng trở lại rất nhanh do người bệnh về nhà ăn uống, thuốc thang không đảm bảo...

Một trường hợp cấp cứu tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh; N.P.

Ngay sáng mùng 1, bệnh viện đã đón thêm 200 bệnh nhân vào điều trị nội trú, nâng tổng số người ở viện lên 1.200. Sau đó trung bình mỗi ngày có thêm 80 ca nhập viện. Khoa Cấp cứu cũng tiếp nhận hơn 600 ca, đa số là bệnh nhân nặng. Trong đó, 11 ca tử vong tại viện, 74 bệnh nhân các bác sĩ phải trả về nhà.

Trung bình mỗi ngày Tết bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai phải mổ cấp cứu khoảng 20 ca, chủ yếu là bệnh nhân tai nạn giao thông. Tại Trung tâm Chống độc, bên cạnh số ca nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu, số bệnh nhân vào cấp cứu do ngộ độc thuốc diệt cỏ tăng đột biến.

Lê Phương - Nam Phương