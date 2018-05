Hơn 300 người ngộ độc trong đám cưới

Người nhà của bệnh nhân cho biết: trưa ngày 12/4 gia đình ông Quàng Văn Uôn ở bản Hùn có tổ chức đám cưới cho con gái. Gia đình mổ bò, lợn, trong mâm cỗ còn có đĩa quýt điểm tâm, rau sống, rượu tự nấu.

Sau khi khách ra về ai cũng bị chếnh choáng, nhưng tưởng do uống rượu say nên mọi người không quan tâm. Đến khoảng 2 giờ sáng 13/4, hầu hết khách đến dự đám cưới đều có biểu hiện nôn mửa, có trường hợp bị co giật chân tay, nôn ra máu…

Các bác sĩ Bệnh viên Đa khoa Sơn La cho biết: các bệnh nhân nhập viện là do bị ngộ độc thức ăn và đang được truyền tiếp nước, xử lý tẩy độc trong cơ thể.

Bệnh viện đang tăng cường nhân viên y tế đến Trạm y tế xã Chiềng Cọ (nơi có hàng trăm bệnh nhân bị ngộ độc) để sơ cấp cứu, đồng thời tiếp tục huy động 5 xe cứu thương cùng với phương tiện xe máy của dân để chuyển các bệnh nhân bị ngộ độc nặng từ trạm y tế xã về Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện tỉnh điều trị.

Hiện nay, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh đã có khoảng 100 bệnh nhân bị ngộ độc được chuyển đến điều trị và còn khoảng 200 bệnh nhân khác đang nằm tại trạm y tế xã Chiềng Cọ.

