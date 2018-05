Hơn 400 viên sỏi trong thận người đàn ông mê ăn đậu hũ

Ca phẫu thuật lấy sỏi thận của ông He diễn ra hôm 5/6. Ảnh: CEN.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Đông Dương, tỉnh Chiết Giang, cuối tuần trước lấy ra 420 viên sỏi từ thận của bệnh nhân họ He. Tháng trước, He đi khám vì đau bụng dữ dội. Cả bác sĩ và He sốc khi kết quả chụp cắt lớp cho thấy thận trái của người đàn ông 55 tuổi này chứa nhiều viên sỏi nhỏ, People's Daily đưa tin.

"Tôi chưa từng thấy nhiều sỏi thận như thế. Ca phẫu thuật diễn ra gần hai tiếng đồng hồ nhưng chúng tôi mất 45 phút chỉ để gắp từng viên sỏi nhỏ. Sau ca mổ, tay và chân tôi tê dại", bác sĩ Wei Yubin, người mổ cho He, chia sẻ.

He cho biết cách đây 20 năm, 10 viên sỏi được lấy ra từ thận trái của ông nhờ phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể. Lần này các bác sĩ dùng kẹp để nhặt từng viên một.

Nguyên nhân chính khiến thận He nhiều sỏi được cho là do món đậu phụ ông ăn hàng ngày. Đậu phụ, món phổ biến ở Trung Quốc, chứa hàm lượng lớn canxi sunfat. He thích đậu phụ nhưng uống rất ít nước.

"Những sản phẩm từ đậu nành, đặc biệt là đậu phụ, giàu canxi", bác sĩ Wei cho hay. Uống ít nước khiến cơ thể không thể bài tiết lượng canxi dư thừa.

Phẫu thuật thành công nhưng thận của He hiện yếu hơn trước. Ông đựng sỏi trong túi làm kỷ niệm và để nhắc bản thân không ăn đậu phụ.

Bình Minh