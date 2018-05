Hơn 50 người bị thương nhập viện do mưa giông lịch sử tại Hà Nội

Nhiều người gặp nạn vì giông lớn tại Hà Nội / Giông lốc ở Hà Nội cuốn mái nhà bay xa 150m

Khoa Cấp cứu ngoại, Bệnh viện Thanh Nhàn, sáng 14/6 vẫn còn lác đác bệnh nhân vào khám do bị nạn trong cơn mưa giông. Từ 17h chiều 13/6 bệnh nhân liên tục được đưa vào viện khiến các y bác sĩ tất bật cấp cứu. Đến nay đã có 23 ca vào khám, cấp cứu do bị cây đổ vào người, trong đó có một ca tử vong. Đây là nữ bệnh nhân 21 tuổi, quê Ninh Bình, sinh viên gặp nạn do cây xà cừ đổ vào người khi đi qua đoạn đường Tam Trinh - Mai Động. Bệnh nhân bị ngưng tuần hoàn ngoại viện do đa chấn thương.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân vào viện rải rác ngay từ khi bắt đầu có mưa, nhiều nhất vào buổi tối. Đa số nạn nhân vào viện bị chấn thương vừa và nhẹ ở chân, tay, hàm mặt, vùng đầu… Sau khi được xử lý, hầu hết được cho ra viện điều trị ngoại trú. Trong đó có 2 ca nặng tiếp tục điều trị theo dõi sau khi được mổ cấp cứu.

Cây đổ đè ngã vào nhiều người đi đường, khiến nhiều người phải vào viện cấp cứu. Ảnh: Quý Đoàn.

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tiếp nhận 3 ca chấn thương do hậu quả của trận mưa giông. Bác sĩ Đào Thiện Tiến, Giám đốc Bệnh viện cho biết cả 3 đều là nam giới, 28 tuổi. Trong đó, một người bị tổn thương vùng bụng do kính vỡ văng vào; 2 người còn lại bị thương vùng mặt do cành cây gãy, đổ rơi vào người khi đang đi trên đường.

Tại Bệnh viện Đống Đa, số người vào cấp cứu trong tối 13/6 cũng tăng đột biến với khoảng 10 ca, trong đó có nhiều trường hợp bị thương do cây đổ đè vào người. May mắn đa số bị chấn thương nhẹ, sau khi được xử lý, khâu băng vết thương thì không có ca nào phải nhập viện.

Tại Bệnh viện 198, Bộ Công an; Bệnh viện E, Bệnh viện Việt Đức từ chiều tối 13/6 đến đêm cũng tiếp nhận nhiều người vào khám cấp cứu do gặp nạn trong cơn giông lốc.

Cơn giông bắt đầu khoảng 16h30 chiều 13/6 tại hầu khắp tuyến phố của Hà Nội. Khoảng 20 phút sau xuất hiện mưa lớn. Gió mạnh kèm mưa mỗi lúc một nặng hạt khiến nhiều tuyến phố như chìm trong bão lốc. Cây cối ngả nghiêng, mái tôn và các phông bạt che ban công tại nhiều khu vực bị bật tung, bay khắp nơi; thậm chí nhiều mái tôn bị cuốn văng xa vài chục mét. Có người bị mái tôn hất tung đập vào người dẫn đến đứt gân tay. Theo chuyên gia khí tượng siêu giông ở Hà Nội cực kỳ hiếm gặp, với sức gió tương đương bão, một số nơi xuất hiện cả lốc xoáy.

Thống kê nhanh của các đơn vị chức năng cho thấy trận giông lốc với sức gió giật cấp 9-10 đã gây hậu quả lớn, ít nhất 2 người chết, gần 140 nhà tốc mái, hơn 1.000 cây đổ, hàng chục ôtô bị hư hại, nhiều sự cố gây mất điện trên diện rộng.

Hà An