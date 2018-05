Hôn mê do tự ý nặn mụn

Kết quả chụp CT tại Bệnh viện Việt Đức cho thấy bệnh nhân có nhiều ổ tổn thương ở gan, lách, não. Bà Như được chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Do tình trạng bệnh quá nặng và tiên lượng xấu, gia đình xin đưa bệnh nhân về. Bà Như có tiền sử bị tiểu đường.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh viện từng tiếp nhận nhiều trường hợp nhiễm trùng máu do chích, nặn mụn non. Có người đã tử vong vì áp xe, nhiễm trùng máu không được điều trị kịp thời. Nguyên nhân là các mụn nhọt thường do tụ cầu gây ra.

Thông thường khi sưng nề, cơ thể sẽ tự tạo hàng rào khu trú ổ nhiễm khuẩn lại và tạo thành các ngòi mủ. Chỉ khi đã hình thành ổ mủ thì mới nên chích nặn, còn lúc đang sưng tấy thì cần được điều trị bằng kháng sinh phù hợp. Nặn mụn khi còn non có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây nhiễm trùng máu hoặc tạo các ổ di bệnh ở những cơ quan khác, bác sĩ Cấp cho biết.

Bác sĩ Cấp khuyên người bệnh cần đặc biệt lưu ý khi nặn những mụn ở vùng mũi, miệng. Hệ mạch máu khu vực này nối thông với các mạch máu trong sọ não. Vì thế, nếu nặn mụn còn non ở vùng này có nguy cơ đẩy vi trùng vào hệ mạch dẫn đến viêm tắc tĩnh mạch xoang hang - một bệnh lý rất nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao. “Bàn tay bẩn” cũng có thể là tác nhân khiến vi khuẩn xâm nhập qua tổn thương của mụn nhọt vào máu gây nhiễm trùng huyết.

Bác sĩ khuyến cáo không nên nặn mụn nhọt khi mụn còn non, chưa có mủ. Nếu mụn lớn, ở vị trí nguy hiểm hoặc sưng tấy kéo dài thì nên đi khám để được chỉ định kháng sinh và nặn đúng thời điểm. Các bệnh tiềm ẩn như tiểu đường, bệnh miễn dịch có thể làm tình trạng nhiễm trùng trở nên trầm trọng.

Phương Trang

* Tên nhân vật đã được thay đổi