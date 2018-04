Hôn mê sâu do nốt mụn nhỏ ở mông

Bệnh viện cưu mang người phụ nữ mắc bệnh tim không tiền chữa trị / Bé gái hôn mê do uống nước pha oresol không đúng tỷ lệ

Bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng co giật, sốt cao trên 40 độ, vùng mông có vết loét rộng đường kính 10 cm sâu 4 cm đang chảy dịch mủ. Bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị nhiễm khuẩn huyết có vết loét rộng vùng mông trên nên xơ gan. Bệnh nhân được xử trí vết thương, dùng kháng sinh kiểm soát tình trạng nhiễm trùng.

Bệnh nhân hôn mê sâu đang được theo dõi tích cực. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Theo người nhà, khoảng vài tháng trước anh xuất hiện vết mụn ở mông nhưng không đi khám. Khoảng hai tuần nay, anh thường xuyên kêu đau, nhức do mụn sưng to ở mông trái, tự mua các loại cao dán về đắp. Sau khi đắp cao, nốt mụn ngày càng sưng to, mưng vỡ mủ, anh tiếp tục đắp thuốc nam. Một ngày sau, anh mệt mỏi, không ăn được chỉ uống chút nước cam. Chiều 5/4, anh mê sảng, co giật, sốt cao, gia đình mới vội vàng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Người bệnh đang trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng nguy kịch do vết thương nhiễm trùng nặng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe, không nên tự điều trị tại nhà, cần đến các cơ sở y tế gần nhất để thăm khám kịp thời.

