Hy vọng mới cho các cặp vợ chồng hiếm muộn

Đây là nguyên nhân gây tâm lý nặng nề, phá vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình.

Vô sinh hay hiếm muộn là tình trạng một cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản sống chung với nhau, không áp dụng một biện pháp tránh thai nào mà vẫn không có con sau thời gian một năm. Vô sinh được chia làm hai loại là vô sinh nguyên phát (khi chưa có thai lần nào) và vô sinh thứ phát (đã có thai nhưng sau hơn một năm vẫn không có thai lại). Nhiều nguyên nhân gây tình trạng này, tỷ lệ xuất hiện ở cả nam và nữ. Do đó, khi thăm khám và chuẩn đoán vô sinh cần thực hiện ở cả vợ lẫn chồng để tìm hiểu nguyên nhân, từ đó điều trị mới có kết quả.

Theo một nghiên cứu được thực hiện tại 8 vùng sinh thái trên cả nước, 7 - 10% các cặp vợ chồng bị hiếm muộn, không sinh được con nếu không có sự can thiệp của y tế. Trong số các cặp vợ chồng hiếm muộn thì tỷ lệ vô sinh ở nam giới chiếm 40%, nữ chiếm 40% và 20% còn lại là do cả hai. Do đó, việc các gia đình quan tâm, tìm hiểu thông tin về sức khỏe tình dục, sinh sản an toàn có ý nghĩa rất quan trọng. Các cặp vợ chồng, nếu sau một năm không áp dụng biện pháp tránh thai, mà vẫn chưa mang thai thì cả hai nên đến khám tại các chuyên khoa sinh sản để được điều trị sớm.

Hiện nay, Việt Nam đã có tất cả các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, điều trị vô sinh, tỷ lệ thành công trong điều trị bệnh rất lớn, không thua kém các nước trên thế giới. Tỷ lệ thành công trong ống nghiệm năm 2010 - 2011 đạt khoảng 35%. Điều trị vô sinh với khát khao có một đứa con ngày nay không còn là ước mơ xa vời của một gia đình. Điều quan trọng là các cặp vợ chồng nên tìm hiểu thật kỹ thông tin về vô sinh, hiếm muộn và chọn những bệnh viện uy tín để khám và chữa.

Hiện nay, với các phương pháp hiện đại, điều trị vô sinh hiếm muộn đạt được tỷ lệ thành công rất cao.

Sắp tới, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc sẽ tổ chức hội thảo "Tư vấn tăng cường khả năng thụ thai" tại TP HCM và HN. Đây là cơ hội để các cặp vợ chồng khó có con được chuyên gia hàng đầu trong điều trị vô sinh, hiếm muộn tư vấn và cung cấp các thông tin cần thiết.

Tại buổi hội thảo này, Thạc sỹ, bác sĩ Yeong Cheng Toh - chuyên gia giàu kinh nghiệm về các kỹ thuật gia tăng khả năng thụ thai và thụ tinh trong ống nghiệm tại Singapore sẽ trình bày những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến. Ngoài ra, mọi thắc mắc của các cặp vợ chồng sẽ được các bác sĩ của trung tâm giải đáp trực tiếp.

Thạc sĩ, bác sĩ Yeong Cheng Toh, chuyên gia giàu kinh nghiệm về các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và thụ tinh trong ống nghiệm tại Singapore.

Thạc sĩ, bác sĩ Yeong Cheng Toh tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tổng quát, bác sĩ giải phẫu tại Singapore năm 1989 và tiếp tục hoàn thành chứng chỉ thạc sỹ y khoa chuyên ngành sản phụ khoa tại đại học quốc gia Singapore năm 1996. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phụ khoa đặc biệt là chuyên khoa về hiếm muộn. Hiện nay, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc y khoa tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Cùng với đội ngũ chuyên viên y khoa tại đây, ông đã điều trị cho hơn 100 cặp vợ chồng với lệ thành công lên đến 45%.

Buổi hội thảo sẽ được tổ chức ở TP HCM lúc 8h30 – 11h30 ngày 19/1 tại khách sạn Kim Đô (133 Nguyễn Huệ, quận 1) và ở Hà Nội lúc 8h30 – 11h30 ngày 20/1 tại khách sạn Melia (44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm). Để tham dự miễn phí buổi hội thảo "Tư vấn tăng cường khả năng thụ thai", độc giả liên hệ sớm qua đường dây nóng: 0938 21 45 21 để đăng ký hoặc tìm hiểu thông tin chi tiết tại website: www.hanhphuchospital.com.

Ngọc Bích