Khả năng phi thường của đôi mắt

New V.Rohto có thành phần hoạt chất: Panthenol (13 mg), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6 – 6,5mg), Potassium L-Aspartate (130 mg), Dipotassium Glycyrrhizinate (13 mg), Chlorpheniramine Maleate (1,3 mg), Sodium Chondroitin Sulfate (13 mg), Tetrahydrozoline Hydrochloride (1,3 mg).

Chỉ định: Mỏi mắt, xung huyết kết mạc, bệnh mắt do tia cực tím hay các tia sáng khác (ví dụ: mù tuyết), nhìn mờ do tiết dịch, mắt ngứa, viêm mi, khắc phục tình trạng khó chịu do dùng kính tiếp xúc cứng, phòng bệnh về mắt khi bơi lội hoặc do bụi, mồ hôi rơi vào mắt, giữ ẩm cho mắt.

Chống chỉ định: Không dùng cho người bị tăng nhãn áp và mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Liều dùng, cách dùng: Nhỏ mắt mỗi lần 2-3 giọt, mỗi ngày 5-6 lần.