Khắc phục khe hở giữa hai răng cửa

Ảnh: ozident.com

Câu hỏi này đã được các chuyên gia sức khỏe của trang nytimes.com trả lời như sau:

Một lỗ hổng giữa hai răng cửa thường là kết quả của sự không tương thích giữa kích thước của các răng và cung răng hình móng ngựa. “Đôi khi, một người có thể được thừa hưởng cung răng của cha và những chiếc răng của mẹ. Ở trường hợp này, những chiếc răng thường nhỏ so với cung răng”, tiến sĩ Paul Chalifoux, một nha sĩ có phòng khám tư tại Wellesley, Massachusetts cho biết.

Ở một số trường hợp khác, lỗ hổng xuất hiện là do dải mô mềm vốn kết nối môi trên và nướu răng quá gần với răng cửa. Tình trạng này có thể được giải quyết thông qua tiểu phẫu.

Ngoài ra, thói quen đẩy lưỡi ra ngoài khi nuốt (hành động này có thể tạo đủ áp lực lên răng để tạo ra một khoảng cách) hoặc mất xương răng do bệnh nướu răng cũng có thể gây ra khe hở giữa hai răng cửa. Theo tiến sĩ Chalifoux, nếu thiếu xương răng, răng nhiều khả năng sẽ bị di chuyển.

Việc điều trị khe hở giữa hai răng có thể thực hiện bằng cách chỉnh nha hoặc gắn thêm vật liệu tổng hợp (composite) vào răng dù thực tế, về mặt y học không nhất thiết phải bịt khoảng cách này. "Lý do chủ yếu của việc chỉnh sửa các lỗ hổng này là do nhu cầu thẩm mỹ, đa số lỗ hổng ở răng cửa không phải là bệnh lý", tiến sĩ Anabella C. Oquendo, phó giáo sư tại ĐH Nha khoa (thuộc ĐH New York) cho biết thêm.

Cách điều trị đơn giản nhất là đưa vào lỗ hổng này một miếng nhựa hỗn hợp, hoặc dùng sứ dát mỏng phủ lên bề mặt trước của răng. Cả hai phương pháp này đòi hỏi việc điều trị phải thực hiện định kỳ hoặc mất vài lần. Tuy nhiên, bệnh nhân sẽ không phải đeo niềng răng sau đó. Phương pháp niềng răng thường tốn kém hơn và đặc biệt rất mất thời gian, có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm.

"Bạn nên xác định rõ nguyên nhân chính gây ra lỗ hổng giữa hai răng của mình, và làm bất cứ điều gì cũng nên thông qua nha sĩ", tiến sĩ Chalifoux khuyên. Theo ông nhiều người muốn chữa lỗ hổng giữa hai răng cửa bằng cách niềng răng lại mắc sai lầm là ban đêm nghiến răng khiến niềng trở lên vô dụng, dẫn đến lỗ hổng có thể xuất hiện trở lại.

Hoàng Anh (Theo New York Times)