Khám và đo loãng xương miễn phí

Loãng xương có thể nhầm với đau cột sống / Những nguyên nhân gây đau lưng có thể bạn chưa biết

Bên cạnh cung cấp kiến thức phòng chữa bệnh, giải đáp thắc mắc về nguyên nhân, triệu chứng nguy cơ của bệnh loãng xương, các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình còn đo xương, tư vấn kết quả cho từng khách mời tham gia.

Đo loãng xương. Ảnh: V.T

Loãng xương còn gọi là yếu xương, xốp xương, thưa xương, rỗ xương, là tình trạng xương giòn, dễ gãy do giảm khối lượng và suy yếu cấu trúc vi thể xương. Gãy xương do loãng xương cũng nguy hiểm như nhồi máu cơ tim do bệnh mạch vành hoặc đột quỵ do tăng huyết áp. Ai cũng có thể bị loãng xương, nhưng thường thì phụ nữ dễ bị hơn. Khoảng một nửa phụ nữ trên 50 tuổi và 1/4 đàn ông trên 50 tuổi bị gãy xương là do loãng xương.

Loãng xương là một bệnh lý thầm lặng. Xét nghiệm đo mật độ xương là cách tốt nhất để kiểm tra. Để giữ xương được chắc, hãy bổ sung nhiều canxi và vitamin D qua ăn uống, tập thể dục và không hút thuốc, nếu cần có thể dùng thêm thuốc. Có thể dùng thuốc bổ sung canxi, thuốc bảo vệ chống gãy xương...

Đăng ký tham gia trực tiếp tại lầu 12, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, hoặc liên hệ điện thoại 08 39 959 868 và 0165 6163 768. Ngoài ra, bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình sẽ tư vấn trực tiếp qua số 08 3990 2468, số nội bộ 3030.

