Kháng sinh Zithromax có thể gây rối loạn nhịp tim

Cục Quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ FDA vừa đưa ra cảnh báo, thuốc kháng sinh Azithromycin, còn có tên gọi là Zithromax, thường được dùng để điều trị nhiễm trùng tai mũi họng, da, các cơ quan sinh sản... có thể gây ra vấn đề rối loạn nhịp tim ở một số bệnh nhân.

Kháng sinh này là lựa chọn phổ biến của nhiều người vì bệnh nhân có thể dùng liều ít hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn so với một số loại thuốc kháng sinh khác.

Thuốc kháng sinh Zithromax có thể gây ra vấn đề rối loạn nhịp tim. Ảnh: Health.am

Một nghiên cứu từ năm trước trong New England Journal of Medicine cho thấy, có sự gia tăng các trường hợp tử vong tim mạch trong số những người được điều trị bằng Zithromax so với người không dùng kháng sinh hoặc dùng các loại khác.

Những bệnh nhân có nguy cơ bị tình trạng trên bao gồm người cao tuổi, những người có nhịp tim bất thường, người sử dụng thuốc điều trị rối loạn nhịp tim hoặc người có mức độ kali hoặc magiê trong máu thấp.

Trong cảnh báo của mình, FDA cho biết, Zithromax có thể làm thay đổi hoạt động của tim, được gọi là hội chứng QT kéo dài, khiến cho việc co bóp của tim trở nên bất thường, có thể dẫn đến đột tử. FDA cũng khuyến cáo các bác sĩ cần cân nhắc rủi ro khi sử dụng cho bệnh nhân có các vấn đề về tim mạch.

Nhãn của thuốc hiện đã được thay mới, kèm theo những cập nhật thông tin về các tác động đến nhịp tim. Hãng dược phẩm Pfizer - nơi sản xuất kháng sinh này hy vọng các bệnh nhân sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhãn thuốc này và các thuốc kháng sinh khác trong cùng một loại với những nguy cơ tương tự.

Pfizer cũng khuyến cáo, bệnh nhân đang sử dụng Zithromax nên trao đổi với bác sĩ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình về việc điều trị.

Lê Phương (Theo Health.am)