Khoai tây Trung Quốc nhiễm thuốc bảo vệ thực vật

Nhận diện khoai tây Trung Quốc đội lốt Đà Lạt

Cơ quan chức năng đã tịch thu và tiêu hủy 26 tấn khoai tây vào sáng hôm qua, dù chủ lô hàng xuất trình được tất cả các loại giấy tờ theo quy định.

Chủ của số khoai tây này là bà Nguyễn Thị Nguyệt khai báo đã nhập 3 lô khoai tây với số lượng 82 tấn từ Trung Quốc vào cuối tháng 5. Khoai được nhập thông qua 2 công ty có đủ tư cánh pháp nhân là Công ty TNHH quốc tế Anh Quân ( Hà Nội) và C ty TNHH MTV thương mại và xuất nhập khẩu Vân Linh (Lào Cai). Bà Nguyệt đã đưa 26 tấn khoai tây da màu vàng đi tiêu thụ ở TP HCM, hiện trong kho có 26 tấn da màu hồng, còn lại là khoai da vàng.

Chuẩn bị tiêu hủy số khoai tây có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng. Ảnh: Quốc Dũng.

Đại diện Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng cho biết, chi cục đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra kho của bà Nguyệt tại phường 12, thành phố Đà Lạt và lấy mẫu khoai gửi Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt kiểm tra, xét nghiệm. Kết quả, loại khoai tây da màu hồng có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Chlorpyrifos vượt ngưỡng cho phép 16 lần.

Theo công an kinh tế Đà Lạt, số khoai tây Trung Quốc bà Nguyệt nhập về có giấy tờ nhập khẩu hợp lệ, có giấy chứng nhận kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm do Trạm kiểm dịch Tân Thanh - Chi cục kiểm dịch thực vật vùng II cấp ngày 20/5. Tuy nhiên khi cơ quan chuyên môn lấy mẫu thực tế thì 26 tấn khoai tây da màu hồng vẫn có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật quá cao.

Chứng từ mua bán của bà Nguyệt cho thấy giá mỗi kg khoai tây Trung Quốc được mua về là 3.344 đồng, giá người này bán lại thị trường nội địa 10.000 đồng, rẻ một nửa so với khoai tây Đà Lạt chính hiệu. Số khoai tây Trung Quốc sau đó thường được tiểu thương "phù phép" biến thành hàng nội để bán giá cao kiếm lời.

Quốc Dũng