Khói thuốc lá đầu độc môi trường

Thuốc lá thay đổi diện mạo con người như thế nào / Thuốc lá sẽ giết một tỷ người trong thế kỷ 21

Chia sẻ tại hội thảo tập huấn thực thi nhà hàng không khói thuốc trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, mới đây, bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh, thuốc lá là nguyên nhân thứ hai trong số các nguy cơ gây tử vong, sau dinh dưỡng và trên huyết áp, rượu bia. Thuốc lá gây ra 11 loại ung thư khác nhau, nhiều nhất là ung thư phổi, khí quản, phế quản; 75-95% ca ung thư phổi, phế quản là do thuốc lá. Ung thư phổi đứng hàng đầu trong ung thư ở nam giới nước ta với 20.000 ca tử vong mỗi năm.

Thuốc lá còn là nguyên nhân của các bệnh tim mạch, bệnh phổi, viêm đường hô hấp, sức khỏe sinh sản -sinh dục… Ngoài ra, từ miệng, họng, hầu, thực quản xuống đến dạ dày, tụy, thân, niệu quản, buồng trứng, bàng quang, máu… từng cơ quan đều bị ảnh hưởng bởi khói thuốc.

Để khách hút thuốc trong nhà, chủ nhà hàng có thể bị phạt tiền triệu. Ảnh minh họa: Wp.

“Người hút thuốc bị ảnh hưởng và còn làm hại cả người xung quanh, nhất là trẻ em khi hít phải khói thuốc. Chất độc đầu điếu thuốc đang cháy thải ra môi trường cao hơn rất nhiều so với khói thuốc do người hút thuốc thở ra”, bác sĩ Lâm nói. Theo ông, ước tính cứ 10 người hút thuốc chết thì có một người tử vong do hít khói thuốc thụ động.

Hiện luật quy định các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn, trong đó có nhà hàng, khách sạn… "Thành phần khói thuốc gồm 7.000 chất hóa học, 69 chất gây ung thư, trong đó có những chất rất bẩn như formaldehyde, chì, ammonia - hóa chất tẩy rửa, vòng benzene gây ung thư…”, bác sĩ Lâm nhấn mạnh.

Bác sĩ Phạm Hoàng Anh, Giám đốc Tổ chức Heathbridge Canada cho rằng nhà hàng ăn uống là địa điểm công cộng bị ô nhiễm khói thuốc nhiều nhất. Một điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành Việt Nam năm 2010 cho thấy 80% người được hỏi cho biết thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc thụ động khi đến nhà hàng, tiếp theo mới là quán rượu, quán cà phê…

Chuyên gia này khuyến cáo các nhà hàng cần thực hiện nghiêm túc quy định không khói thuốc. Một số chủ nhà hàng vẫn còn hiểu lầm khói thuốc thụ động không có hại. Nhiều nhà hàng không muốn thực hiện quy định này vì sợ làm mất lòng khách. Thực tế khoảng 70% dân số nước ta là những người không hút thuốc. Đa số người dân ủng hộ quy định cấm hút thuốc trong nhà hàng.

Trong tháng 11 và 12, thanh tra Bộ Y tế kiểm tra việc thực hiện nhà hàng không khói thuốc tại 100 khách sạn, nhà hàng ở 4 quận nội thành của Hà Nội. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xử phạt 5 đơn vị. Hà Nội cũng sẽ phát triển mạng lưới thanh kiểm tra liên ngành, tổ chức các đợt thanh kiểm tra định kỳ việc thực thi quy định trên từ quận huyện đến xã phường.

