Khối u 32 kg trong bụng nữ bệnh nhân ở Hậu Giang

Bênh nhân với khối u trước khi mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ ngày 28/7 đã phẫu thuật thành công, cắt khối u nặng 32 kg trong bụng nữ bệnh nhân tên là Thị Dương (54 tuổi, dân tộc Khmer), ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Trước đó, Dương nhập viện trong tình trạng bụng to khổng lồ, sức khỏe suy kiệt, khi nằm rất khó thở. Kết quả siêu âm, chụp CT-scan cho thấy khối u buồng trứng rất lớn, chứa nhiều dịch trong ổ bụng bệnh nhân, có nguy cơ vỡ cùng với biến chứng chèn ép... cần phải phẫu thuật khẩn.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ cắt toàn bộ khối u nặng 32 kg ra ngoài, trong đó có 20 lít dịch. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc và hồi sức tích cực.

“Đây là trường hợp u buồng trứng to nhất từ trước đến nay được bệnh viện xử lý. Do bệnh nhân để lâu ngày không điều trị nên cơ thể suy kiệt nặng” - Bác sĩ CK II Huỳnh Thảo Luật - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ nói.

Gia đình bệnh nhân cho biết, 6 năm trước Dương đi khám và phát hiện khối u này nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không điều trị ở bệnh viện mà ở nhà uống thuốc nam do người quen chỉ dẫn. Đến khi bụng ngày càng to, không ăn uống được, khó thở chị mới đến bệnh viện chữa trị.

Cửu Long