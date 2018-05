Khối u nặng gần 4 kg trong tử cung cô gái trẻ

4 dấu hiệu u xơ tử cung mọi phụ nữ nên để ý / 10 năm không có con, tưởng vô sinh hóa ra bị u xơ tử cung

Các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho thấy nữ bệnh nhân mang khối u xơ tử cung kích thước tương đương với bào thai 20 tuần tuổi. Khối u chiếm gần hết lòng tử cung. Bác sĩ chỉ định mổ bóc tách khối u cố gắng giữ lại tử cung cho cô gái trẻ để bảo toàn khả năng sinh sản sau này.

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.

Khối u được bóc tách thành công nặng gần 4 kg, tử cung được bảo tồn nguyên vẹn. Bệnh nhân bị thiếu máu nên được truyền hai khối hồng cầu. Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, vết thương đang lành.

Bác sĩ Trịnh Hoài Ngọc, Phó khoa Phụ sản, cho biết u xơ tử cung là bệnh thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Đến 18-20% nữ giới trong độ tuổi 18-55 mắc bệnh này. Triệu chứng thường gặp của u xơ tử cung là rong kinh kéo dài dẫn đến thiếu máu, mệt mỏi, xanh xao, bụng to, nhất là vùng bụng dưới rốn. Bệnh có thể gây một số biến chứng như khó thụ thai, dễ sảy thai, sinh non hay sinh con nhẹ cân. Khi khối u to chèn ép các cơ quan lân cận có thể gây đau bụng dưới, rối loạn tiêu tiểu, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sinh hoạt của người bệnh.

Theo bác sĩ Ngọc, bản chất u xơ tử cung là lành tính, thường không nguy hiểm nếu được phát hiện sớm và điều trị triệt để. Tuy nhiên bệnh tiến triển thầm lặng, nhiều phụ nữ không khám phụ khoa định kỳ nên phát hiện muộn, khó điều trị, gây các biến chứng, nhất là trong thai kỳ. Do vậy bác sĩ khuyên chị em khi xuất hiện các triệu chứng trên nên đi khám sớm để được phát hiện và điều trị kịp thời.

Thi Trân