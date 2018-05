Khối u to như quả bưởi làm béo bụng người phụ nữ

Khối u khổng lồ trong bụng bệnh nhân / Khối u nặng hơn 7 kg trong bụng cụ bà 80 tuổi

Bệnh nhân Vũ Thị Lân 56 tuổi ở Thanh Hóa, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y phẫu thuật bóc tách khối u nặng 4,5 kg. Phó giáo sư Nguyễn Quốc Tuấn trực tiếp phẫu thuật cho biết bệnh nhân có tiền sử u nang nước và đã được cắt bỏ tử cung bán phần, buồng trứng bên phải. Lần này bác sĩ phát hiện có khối u buồng trứng to khiến bụng người phụ nữ phình lên.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định mổ cắt bỏ khối u. Vì bệnh nhân có vết mổ cũ, ê kip phẫu thuật phải đã thao tác cẩn thận từng bước. Sau 4 ngày phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục. Bà Lân cho biết trước đó chỉ thấy bụng to lên mà không có triệu chứng gì. Nghĩ là béo bụng nên bà chăm chỉ tập thể dục, đi bộ nhiều song bụng vẫn càng to. "Nhìn khối u to như quả bưởi, tôi rùng mình không nghĩ nó đã nằm trong bụng của mình. Rất may là u lành tính”, bà Lân nói.

U nang buồng trứng thường gặp ở mọi lứa tuổi, được coi là "kẻ thầm nặng" bởi dấu hiệu, triệu chứng rất mơ hồ, bệnh nhân khó có thể phát hiện. Bác sĩ sản khoa khuyên phụ nữ nên thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe để phát hiện u buồng trứng. Phần lớn u buồng trứng đều lành tính không nguy hiểm nhưng khi xảy ra biến chứng có thể ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân.

Biến chứng hay gặp là vỡ nang, nếu vỏ nang có mạch máu bị tổn thương sẽ gây chảy máu và phải cấp cứu. Một biến chứng khác là xoắn nang, xảy ra khi cuống nang dài làm nang di chuyển và bị xoắn. Nên được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời, nếu không khối u sẽ vỡ hoặc hoại tử và bệnh nhân có thể tử vong.

