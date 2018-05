Khối u tử cung khổng lồ khiến người phụ nữ như mang bầu

Sau hơn một giờ phẫu thuật, khối u nặng 3,6 kg được lấy ra khỏi người phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 20/4, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhân Phòong Sắt Múi (29 tuổi, trú tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh) trong tình trạng đau bụng, bụng to, bị ra máu âm đạo. Kết quả xét nghiệm, siêu âm và chụp cắt lớp cho thấy bệnh nhân bị u xơ tử cung to, khối u chảy máu. Bụng của chị Múi to tương đương người mang thai 7 tháng. Qua hội chẩn các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt khối u.

Bệnh nhân bị thiếu máu nặng nên phải truyền hơn 4 đơn vị máu mới có thể mổ. Sau hơn một giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra khối u nặng 3,6 kg. Hiện sức khỏe của bệnh nhân rất tốt.

Minh Cương