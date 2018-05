Khối u xơ tử cung lộ ra ngoài âm đạo người phụ nữ

10 năm không có con, tưởng vô sinh hóa ra bị u xơ tử cung / Hành kinh nhiều máu coi chừng bị u xơ tử cung

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa tiến hành kỹ thuật nút mạch máu để xử lý khối u xơ cho nữ bệnh nhân 42 tuổi này. Bị u xơ tử cung nhiều năm, gần đây khối u to lên sờ được phần thịt lộ ra ở ngoài cửa âm đạo, bác sĩ sản khoa khuyên bệnh nhân cắt tử cung để điều trị dứt bệnh. Mong muốn giữ lại tử cung, bệnh nhân đến điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiền, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khối u khá to đường kính 10 cm, nằm ở vùng cổ tử cung, có cuống dài nên chui từ tử cung ra âm đạo. Các bác sĩ đã tạo một lỗ nhỏ ở vùng bẹn, sau đó luồn ống mềm, nhỏ đi vào động mạch tử cung hai bên, bơm chất tắc mạch để khối u xơ teo đi hoặc tự rụng. Sau 2 tuần nút mạch vào cuống, khối u tự rụng rồi lọt ra ngoài, bác sĩ dễ dàng lấy được khối u. Bệnh nhân xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo bác sĩ Hiền, u xơ tử cung là bệnh lành tính thường chỉ gây đau bụng, rong kinh, sảy thai, u to quá chèn ép bàng quang khiến bệnh nhân đi tiểu nhiều hoặc bí tiểu, bụng to như có thai. Nếu khối u không quá to hoặc không gây triệu chứng lâm sàng thì bệnh nhân không cần điều trị mà theo dõi.

Khối u xơ tử cung liên quan đến nội tiết tố, khi estrogen cao thì u to ra, ngược lại khi estrogen giảm thì u dần nhỏ lại. Vì thế, khi phụ nữ vào giai đoạn mãn kinh, khối u tự teo đi.

U xơ tử cung là bệnh phổ biến ở phụ nữ từ sau 30 tuổi với tỷ lệ gặp lên đến 30%. Bệnh nhiều khi không có triệu chứng gì rõ ràng. Người bệnh có thể có cảm giác đau bụng dưới, thấy nặng, lúc có kinh thì ra nhiều máu. Tùy thuộc vào kích thước u, vị trí bám vào tử cung… bác sĩ sẽ chỉ định dùng cách điều trị nào: dùng thuốc, nút mạch, mổ bóc u hay phải mổ cắt tử cung.

Với kỹ thuật nút mạch, bệnh nhân vẫn giữ được tử cung, có thể mang thai khi khối teo lại hoặc tự rụng. Các bác sĩ từng nút mạch xử lý khối u có đường kính 15 cm, bệnh nhân trẻ nhất mới 22 tuổi. Giải pháp cắt tử cung được bác sĩ cân nhắc rất nhiều vì dù cắt bán phần thì chị em cũng không thể có con, tiến sĩ Hiền cho biết.

Phương Trang