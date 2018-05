Không tìm thấy khuẩn Clostridium Botulinum trong sữa Dumex

Ngày 28/8, Bộ Công nghiệp Cơ bản New Zealand thông báo không tìm thấy khuẩn Clostridium Botulinum trong lô đạm nguyên liệu cô đặc do Fonterra sản xuất.

Cùng thời điểm tại Việt Nam, kết quả kiểm tra từ Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP HCM (Sở Khoa học Công nghệ) và Viện Vệ sinh Y tế Công cộng TP HCM (Bộ Y tế) cũng khẳng định không tìm thấy vi khuẩn Clostridium Botulinum trong lô sản phẩm Dumex đã thu hồi.

Liên quan đến nghi vấn nguyên liệu sữa nhập từ New Zealand nhiễm vi khuẩn độc thịt Clostridium, Công ty Danone Việt Nam tiến hành thu hồi một lô sữa Dumex Gold bước 2, loại hộp 800g.

Trước đó, liên quan đến nghi vấn nguyên liệu sữa nhập từ New Zealand nhiễm vi khuẩn độc thịt Clostridium, Công ty Danone Việt Nam tiến hành thu hồi một lô sữa Dumex Gold bước 2, loại hộp 800g để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Danone Việt Nam đã gửi thông báo về lô hàng đã nhập tới Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Hãng đồng thời yêu cầu toàn hệ thống phân phối kiểm tra và dừng bán toàn bộ sản phẩm có liên quan. Sau khi kiểm tra, các sản phẩm của Dumex được xác nhận an toàn. Tất cả sản phẩm đã thu hồi trước đây sẽ được tiêu hủy dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng.

Dumex sở hữu hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tốt, bao gồm hệ thống kiểm tra nghiêm ngặt cho tất cả thành phẩm. Trong quy trình sản xuất, khuẩn Clostridium Botulinum không được tìm thấy sau hơn 1.000 bước kiểm tra.

Lãnh đạo Danone Việt Nam cho biết: "Việc thu hồi sản phẩm trước đây chỉ với mục đích đảm bảo an toàn cho người sử dụng, vì sức khỏe của trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ đánh đổi sức khỏe và sự an toàn của bé với bất kỳ giá nào". Khách hàng có thắc mắc, nghi vấn có thể liên hệ tổng đài Careline của Dumex hoạt động 24/7: 1800 59 99 44.

Tập đoàn Fonterra là đối tác cung cấp nguyên liệu cho nhiều hãng sữa trên thế giới và cả Việt Nam.

Phương Thảo